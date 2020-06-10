Sağlıkta normalleşme tedbirleri hızlandı

Salgınının ilk gününden itibaren üzerlerine düşeni yaptıklarını söyleyen VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, “Normalleşme döneminde hastanemizde Covid-19 tedavisi gören bir hastamız olmasa da azami tedbirleri alarak hizmetimize devam ediyoruz” dedi.

Normalleşme süreci kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili hekimler, hemşireler ve idari yöneticilerle değerlendirme toplantısı gerçekleştiren VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, “Dünya genelinde salgına karşı verilen mücadeledeki başarısızlıklar dikkate alındığında ülkemizle ve sağlık sistemimizle ne kadar övünsek azdır. Özel bir sağlık kuruluşu olarak biz de sorumluluklarımızın bilincinde olarak hizmet anlayışımızda bazı zaruri değişikliklere gittik. Rutin sağlık hizmetlerindeki yoğunluğumuz ilk etapta dünya genelinde olduğu gibi azalsa da ülkemizin salgınla mücadeledeki başarısıyla normal seviyelere kısa sürede ulaştı. Şu anda hastanemizde Covid-19 hastası bulunmamaktadır. Bu da önemli bir ayrıntıdır. Bugün deneyimli tüm sağlık ekibimizle, misafirlerimizin sağlığı için gerekli tüm tedbirleri alarak hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Covid-19 hastamız yok”

Misafirlerin sağlığı için poliklinik, ameliyathane, doğumhane ve onkoloji bölümlerinde verilen tüm hizmetler için gerekli önlemleri uyguladıklarını da belirten Metin Arslan, yürütülen çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Halihazırda Covid-19 tedavisi gören hastamız olmasa da gerekli önlemleri azami özenle uygulamaya devam ediyoruz. Rutin Enfeksiyon Kontrol Komitesi toplantılarımızın sıklığı da artırıldı. Çevresel yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyon sıklığı da maksimum düzeyde uygulanmaya devam ediyor. Hastane girişinde kurulan alanda ise misafirlerimizin ateş ölçümleri yapılıp el hijyenleri sağlanırken olası hastalık öykülerine yönelik kendilerine çeşitli sorular da yöneltilmektedir. Misafirlerimizin kullandığı tüm alanlarda sosyal mesafeyi sağlamaya yönelik uyarıcı işaretlere ek olarak tüm personel tarafından gerektiğinde uyarılar da yapılmaktadır. Hijyen ve sosyal mesafe konularında planlarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Sağlık sistemimize ve başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık ordumuzun neferlerine güvenmemiz gerekiyor. Tavsiyelere uymamız halinde hep birlikte başarmış olacağız.”