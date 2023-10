Sağlıkta dijitalleşme ele alındı

Teknolojik gelişimlerin sağlık alanında kullanılmasıyla ilgili yeni fikirlerin ele alındığı Dijitalleşeme ve İnovasyon Zirvesi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Sağlık sektörüyle birçok sektörün iş ortaklığı kurmasına fırsat sunan zirveye sektör temsilcileri de katıldı.

BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi, Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen Dijitalleşeme ve İnovasyon Zirvesi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Sağlık sektörüyle; finans, yazılım, teknolojik ürünler gibi sektörleri biraraya getiren zirveye sağlık kurumu yöneticileri, bilgi teknolojileri birimleri ve öğrenciler katılım gösterdi. 350 katılımcının olduğu zirvede içinde derneklerin ve farklı alanlarda faaliyet gösteren firmaların olduğu on iki stand kuruldu ve sağlık sektörüne kolaylık sağlayacak cihazların tanıtımı yapıldı. Ayrıca zirveye katılan yaklaşık on üç sektör temsilcisi alanlarıyla ilgili konuşmalar gerçekleştirdi.

“Dijitalleşme ve inovasyon her zaman hayatımızda olacak”

Dijitalleşeme ve İnovasyon Zirvesi’ni düzenlemiş olmaktan mutlu olduklarını belirten BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Genel Müdürü Ömer Kurnaz, “Sağlık sektörüne baktığımızda artık öyle bir noktaya geldik ki Amerika’daki bir doktor özel yazılımlarla Türkiye’deki bir hastayı ameliyat edebiliyor. Patoloji sonuçları artık dijital bir şeklide yorumlanabiliyor. Radyoloji sonuçları yapay zekâyla yorumlanabiliyor. Ebetteki insan eli muhakkak değmeli ancak çağın gerisinde de kalmamamız lazım. Dijitalleşme ve inovasyon her zaman hayatımızda olacak. Zirvemize katılan firmaların birçoğuyla işbirliklerimiz var. Proje bazlı çalışmalar da yapacağız. Verimlilik üzerine yapacağımız başka bir zirvemizde de bu projeleri sunacağız” dedi.

“Hayatımızı kolaylaştıracak her şeyi sağlığa entegre edeceğiz”

“Dijitalleşeme ve inovasyon tüm sektörlerin günümüz teknolojilerine ayak uydurmasını sağlayan bir tema” diyen BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi, Dijital Dönüşüm Ofisi Ekip Lideri İlayda Koştur ise, “Dijitalleşeme ve inovasyonu sağlık alanında da kullanmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede kullandığımız yazılım programlarına entegre etmeye çalışıyoruz. Hayatımızı kolaylaştıracak her şeyi sağlığa da entegre edebileceğimizi düşünüyoruz. Bunun için de hastanemizde Dijital Dönüşüm Ofisi kurduk ve bu alanda öncülük yapıyoruz. Tüm sektörleri zirvemize davet etmemizin nedeni de onlardan alabileceğimiz dijitalleşeme ve inovasyon fikirlerini sağlık alanına entegre edebilmek ve iş ortaklığı kurmak. İnovasyon alanlarında hastane olarak birçok projemiz var. Hayata geçirmek üzere olduğumuz projelerimizden biri online muayene sistemidir. Tüm iş birliklerimiz bu proje çerçevesinde tamamlandı” diye konuştu.