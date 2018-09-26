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Sağlıkta dev atak! 20 ithal ilaç Türkiye’de üretilecek

Sağlık sektöründe dışa bağımlılığı en aza indirmek için yeni adımlarda bulunan Türkiye, ithal ettiği 20 biyoteknolojik ilacın yerli üretimi için yeni yol haritası hazırlıyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:14
Sağlıkta dev atak! 20 ithal ilaç Türkiye’de üretilecek

Türkiye, sağlık sektöründe dışa bağımlılığı en aza indirmek için atılacak yeni adımlara odaklandı. Bu kapsamda, Türkiye’nin ithal ettiği 20 biyoteknolojik ilacın yerli üretimi için yeni yol haritası hazırlanırken, yeni dönemde Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmesi, klinik araştırma merkezleri ve birimlerinin sayılarının artırılması, gerekli altyapıların geliştirilmesi planlanıyor.

'ÖNCELİKLİ YATIRIM YAPILABİLİR' ALANLAR BELİRLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile cari açığın düşürülmesi amacıyla sağlık alanındaki çeşitli politika ve tedbirler de ortaya konuldu. Bu çerçevede, ilaç da kimya, petrokimya, enerji, makine, teçhizat ve yazılım sektörleriyle “öncelikli yatırım yapılabilir” alanlardan biri olarak belirlendi. Özellikle yaygın hastalıkların tedavisinde kullanılan 20 biyoteknolojik ilacın Türkiye’de üretilmesi hedefleniyor.

"ULUSAL BİR POLİTİKA OLUŞTURULMASI GEREKİYOR"

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel, biyoteknolojik ilaçlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye’nin, biyoteknolojik ilaçlarda konumu gereği çok hızlı gelişim gösterebileceğini belirten Gümüşel, biyoteknolojik ilaçlar için ulusal bir politika oluşturulması gerektiğinin altını çizerek, “Tarafların önünü görebileceği, gri alanların olmadığı, ülkemizde bu alana yatırım yapanları teşvik edecek, yaptığı işten bezdirilmeyecek yazılı ‘Biyoteknolojik İlaç Politikası’na ihtiyaç var. Bunu ülkemizin geleceği için geç olmadan yapmalıyız. Tıbbi istatistik firması IMS Health verilerine göre, ülkemizde 2008 yılında yaklaşık 1 milyar liralık satış değeri olan biyoteknolojik ilaç pazarı, 2016 yılında 3,33 milyar liraya ulaştı, 2020’de ise bu değerin 5,1 milyar liraya ulaşması bekleniyor” diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 12:14
  1. sağlık sektörü
  2. sağlık sektöründe dışa bağımlılık
  3. biyoteknolojik ilaç
  4. Ar-Ge çalışmaları
  5. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  6. Yeni Ekonomi Programı (YEP)
  7. Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel
  8. biyoteknolojik ilaçlar
  9. IMS Health
  10. Biyoteknolojik İlaç Politikası

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