Sağlıkta 2025 bilançosu: 15 milyon kişiye ücretsiz kanser taraması!
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yılına veda ederken sağlıkta elde edilen başarıları açıkladı. Yıl boyunca 15 milyon vatandaşa ücretsiz kanser taraması yapıldığını belirten Memişoğlu, kanser tedavisinde kritik öneme sahip CAR-T hücre teknolojisinin yerli imkanlarla geliştirildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında 2025 yılında hayata geçirilen projeleri paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Memişoğlu, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten" sağlık modeliyle birçok ilke imza attıklarını vurguladı.
YERLİ KANSER TEDAVİSİ VE TEKNOLOJİK ATILIM
Bakan Memişoğlu, TÜSEB bünyesinde yürütülen çalışmalarla, kanser tedavisinde dünyada sayılı merkezde uygulanan CAR-T hücre tedavisinin yerli imkanlarla geliştirildiğini müjdeledi. Ayrıca, ASELSAN ile iş birliği yapılarak üretilen yerli Mobil Dijital Röntgen ve OED cihazları da hizmete alındı. 21 şehir hastanesinde kurulan Teknoloji Transfer Ofisleri ile AR-GE süreçleri tek çatı altında toplandı.
MUAYENE VE TESİS REKORU
Sağlık hizmetlerine erişim noktasında 2025 yılında dev rakamlara ulaşıldı:
-
MHRS: 388 milyondan fazla randevu verildi.
-
Tesisleşme: 60 yeni hastane, 302 Aile Sağlığı Merkezi ve 71 Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı.
-
Organ Bağışı: Dijital düzenleme sayesinde 2 ayda 45 bin kişi sisteme dahil edildi.
Normal Doğum Eylem Planı ile sezaryen oranlarında yüzde 12,3 düşüş sağlandığını belirten Memişoğlu, 2026 yılında da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.