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Sağlıksız yiyeceklerin sağlıklı alternatifleri

Sağlıksız ürünleri tüketmek yerine, kendi imkanınızla ev ortamında benzerlerini yapabilir ya da alışkanlıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Bu seçenekleri hiç düşündünüz mü?

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:00
Sağlıksız yiyeceklerin sağlıklı alternatifleri

Gün içerisinde karbonhidrat, protein ve hatta şekeri dengeli almak gerekir. Her dozdan yeterince alan bireyler sağlıklı beslenmiş olurlar. Beslenmesini sağlıksız yiyecekler yiyerek tamamlayan kişiler, bu sınırları aşarlar. Peki ama alışılmış sağlıksız yiyecekler yerine ne yenebilir?

Sağlıksız yiyeceklerin sağlıklı alternatifleri

Konserve yiyecekler her tür mikrobu barındırırlar. Aynı zamanda lif ve besin değerleri oldukça zarar gören konserve ierisindeki besinler, yeterince etki vermedikleri gibi, bir de zarara sebebiyet verirler. Ayrıca nişastalı bir konserve, şeker tüketiminden daha da zararlıdır.

Konserve yerine; evde kendi imkanlarınızla cam şişelerde 1 sene boyunca saklayabileceğiniz, sağlıklı besinler yapabilirsiniz. Zaman içerisinde gelişen teknolojiyle, vakum ve dondurucular da işinizi görecektir.

Meyve suları evde sıkmış olsanız dahi zararlıdır. Çünkü fazlasıyla şeker ihtiva ederler. Paketli gıdaların zararlarını bilmeyen yoktur. Uzun süre saklanabilmeleri için, karıştırdıkları katkı maddelerini saymakla da bitiremeyiz..

Meyve suları yerine; detoks suları, juicingler, bitki çayları, kuru meyveler ve şekersiz kahve alternatif olabilir. Dilerseniz suyunuzun içerisine meyve, sebze ya da çeşitli doğal tatlandırıcılar atarak da tüketebilirsiniz.

Kırmızı etin kolesterol oranı çok yüksektir ve fazla tüketimi bütün bedeni yorar.

Kalp ve damarlarda hasar meydana getireceği için, kırmızı eti devamlı tüketmek yerine; tavuk ve balık eti tüketebilirsiniz.

İşlenmiş etlerin zararlı olduğunu bilmeyen yoktur. Salam sosis gibi ürünleri evde yapmak zamaın teknolojisiyle mümkün. Aslında eve sokulmaması gereken bu tür ürünler yerine, sucuk tüketimi daha iyi bir seçenektir.

Trans yağ; yağın fazla kızarmasından doğan toksik maddeler ve aynı yağın devamlı kullanmasından kaynaklanır. Bu yağı barındıran besinleri evde yapmanız mümkün. Genel olarak trans yağ içeren besinlerin, pratik bir yapısı olduğu için; kendi imkanlarınız dahilinde yapıp, buzlukta saklayıp pişirebilirsiniz. Lezzetli ve sağlıklı hamburgerleri yapmak hiç de zor değil.

Evde fıstık ezmesi, sürülebilir çikolata, granola gibi ürünlerle şeker ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ya da kuruyemiş tüketebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:00
  1. Sağlıksız yiyeceklerin sağlıklı alternatifleri

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