Bu bilgiyi kimse bilmiyor... Hızlı kilo verdiren formül: Ekmek yerine yoğurt ve peynir gibi gıdaları tabağınıza koyun

Öğünlerinizde süt ve süt ürünlerine yer verebilirsiniz. Tabağınıza her zaman protein ekleyin. Et, tavuk, balık, baklagiller (nohut, fasulye, yeşil mercimek gibi) önemli protein kaynaklarıdır. Tok kalmanızda önemli rol oynar. Ayrıca kaliteli yağlar da kilo verme sürecinde yardımcınızdır. Zeytinyağını ve yağ yönünden zengin kuruyemişleri (ceviz, fındık, badem gibi ) diyetinize eklemeyi unutmayın. Zor kilo verenler ne yapmalı? Kilo alırken yavaş bir şekilde alınır ancak hızlı bir şekilde vermek her zaman kolay olmayabilir. Hızlı kilo vermek istiyor olabilirsiniz ancak bu sinir bozucu derecede yavaş olabilir. Bir uzmandan destek almanın yanı sıra alışkanlıklarınıza da göz atmakta fayda vardır. Her gün yapılan küçük şeyler kilo vermenizi zorlaştırabilir. Örneğin; çayınıza attığınız şeker fark etmeden kilo almanıza neden olur, şeker bağımlılık yaptığı için şekeri bırakamadığınızda da kilo vermenizi zorlaştırabilir. Zor kilo verenlerin, bu süreci kolaylaştırması için atacağı en önemli adımlardan biri de günlük hayatına egzersizi dahil etmeleridir. Egzersizin sürdürülebilir olması için keyif aldığını bir hareket etme şeklini bulmakta yarar vardır. Yürümek, ev işi yapmak gibi günlük aktiviteler de kilo vermenizi kolaylaştırır. Hareketsiz bir yaşam kilo vermenizi zorlaştırır. Kas dokusunu arttırmak metabolizmayı hızlandıracağı için kilo kaybını kolaylaştırır. Zor kilo verenlerin öncelikli olarak bir uzmandan destek alması ve metabolizmasını kontrol ettirmesi, tiroid hormanlarına, kan değerlerine baktırması gerekir. Ayrıca herkesin bedeni birbirinden farklıdır başkası için önerilen diyet size uygun olmayabilir. Kendi bedeninize uygun kalori açığını hesaplamak da önemli adımlardan biridir. Zor kilo verenlerin bağırsak sağlığını da iyi gözlemlemesi gerekir. Sindirim sistemi sorunları (şişkinlik, kabızlık, gaz gibi ) yağ yakımını engelleyebilir. Son olarak bağırsak sağlığınızı desteklemek için lifli beslenmek ve bol su içmek zor kilo verenlerin işini kolaylaştıracaktır. En hızlı ve etkili kilo verme yöntemleri nelerdir? Hızlı ve etkili bir şekilde kilo vermek için dikkat edilmesi gereken başlıca yöntemler şöyledir: Yemeğinizi yavaş yavaş ve dikkatli bir şekilde yiyin. Hızlı yemek yemek psikolojik doyum noktasına ulaşmanıza engel olur. Bol bol su için yağ yakımınızı hızlandırın, tok hissedin. Hareket etme seviyenizi artırın böylece metabolizmanız hızlanır ve daha hızlı yağ yakarak kilo verme sürecinizi de hızlanır. Daha fazla sebze tüketin böylece daha tok hissedin. Karbonhidratlar ilk yediğinizde enerjinizi hızlı bir şekilde arttırır ve sizi mutlu eder ancak çabuk acıkmanıza da neden olur. Bu nedenle karbonhidratı azaltmayı deneyin. Hızlı kilo vermek için hangi egzersizleri yapabilirim? Spor yapmak kilo verme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Bazı temel hareketlerle bulunduğunuz her yerde egzersiz yapabilirsiniz. İşte hızlı kilo vermenize yardımcı olacak egzersizler: Forma girmenin en masrafsız ve en etkili yolu yürümek. İp atlamak Yüksek yoğunluklu güç antrenmanı. Bisiklete binmek. Yüzmek. Dans etmek. Pilates. Hafif koşu. Hızlı kilo vermek için hangi diyetleri yapabilirim? En hızlı kilo vermenin yolu kişinin kendine özel diyet listesini uygulamasıdır. Şok diyetler yapmak sağlığınıza zarar verebilir. Hızlı kilo vermek için öne çıkan diyetler ise şöyle: Dengeli beslenmek; tabağınızın protein, karbonhidrat ve sebze bakımından dengeli olması. Aralıklı oruç; günün belli saatleri yiyip belli saatleri yememek. Yüksek protein diyetleri (Dukan, Paleo); yalnızca protein ağırlıklı beslenmek. Düşük karbonhidrat diyetleri (Atkins, South Beach, keto); karbonhidrat kısıtlanır, protein ve sebze daha ön plandadır. Öğün atlamadan hızlı kilo vermek için her öğününüzün dengeli olmasına özen gösterin, her ana öğünde protein, sağlıklı yağ, kompleks karbonhidrat ve sebze olmalıdır. Ara öğünlerde ağzınıza ne attığınıza dikkat edin, insülin dengesini koruyun, aşırı şekerli beslenmekten kaçının, bol bol su için. Böylece öğün atlamadan da kilo verebilirsiniz. Önemli olan öğünlerinizin dengeli olmasıdır. Evde hızlı kilo vermek tehlikeli mi? Çok hızlı kilo veren kişilerin zamanla kiloyu geri alma olasılığı çok daha yüksektir. Kilo kaybı vücut için büyük bir strestir ve kilo kaybına karşı hormonal tepki çok daha güçlüdür. Ayrıca hızlı kilo vermek vücutta hasara sebep olabilir. Bitki çayları hızlı kilo verdirir mi? Bitki çayları tek başına kilo vermeyi sağlamaz ancak bazı araştırmalar, çayın makul bir diyet ve egzersizle birleştirildiğinde az miktarda kilo vermenize yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Çaylar, metabolizmayı hızlandırabilir ve yağları daha hızlı yakmanıza yardımcı olabilir. Sıcak havalar kapıdayken vücudun su dengesini korumak, metabolizmanın hızlı çalışması için hayati bir öneme sahiptir. Detoks suları kilo verdirir mi? Detoks suları tek başına kilo verdirmez ancak süreci kolaylaştırıcı bir etkide bulunabilir. Su, sağlıklı sindirim ve düzenli bağırsak hareketleri için olmazsa olmazdır. Ayrıca detoks suyunda bulunan sebze, meyve ve otlar bağışıklığınızı güçlendirir. Tok tutmayı sağlar böylece kilo verme sürecine katkıda bulunur. 1 hafta içerisinde 5 kg verilir mi? Kalori açığı yaratarak haftada beş kilo verebilirsiniz, ancak uzmanlar haftada 1-2 kilo verilmesini öneriyor. Önemli olan, sağlıklı beslenme ve artan fiziksel aktivite kombinasyonuyla vücudu yağ yakma modunda tutmaktır.