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Tavuk hamburger | Meşhur burger zincirlerini bile kıskandıracak özel tarif

Meşhur hamburger zincirlerinden yemek yemeyen yok denecek kadar az. Son zamanlarda fiyatlarının artması, kalitelerinin düşmesi ve içeriğine dair çıkan kötü haberler yüzünden herkes evde hamburger yapma çabasında. Bunun farkına vararak öğrendiğimiz özel hamburgeri sizlerle paylaşıyoruz.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:02
Tavuk hamburger | Meşhur burger zincirlerini bile kıskandıracak özel tarif

Evde kendi bildiğiniz malzemelerle yemek yapmak ve tüketmek her zaman en sağlıklısıdır. Bu bir hamburger dahi olsa. Her zararlı şeyden uzak durmak bu dönemlerde pek mümkün değil. Dolayısıyla bunu evde doğal olarak yapmak en mantıklı seçeneğe dönüşecektir. 

Hazır ve paketli gıdaların kansere hazırladığı davetiyeden, fruktoz ve glukoz gibi şurupların binbir çeşit hastalığa vücudu açık hale getirmesi, onları tüketmememiz için yetip artan bir sebep.

ev yapımı king chicken - ev yapımı hamburger

Malzemeler

Hamburer için;

  • 200 gr tavuk eti
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çorba kaşığı un
  • 1 çay kaşığı tuz

Pane yapmak için;

  • 4 yemek kaşığı un
  • 4 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 yumurta

Hamburgeri hazırlamak için;

  • 2 adet hamburger ekmeği
  • 2 dal marul
  • salatalık turşusu
  • mayonez
  • ketçap

Yapılışı

Öncelikle eti bir miktar küçültüp blendera atın. İçerisine sarımsak, un ve tuzu ilave edin. 

Malzemeler birleşinceye kadar blenderda çekin. Ardından köfte şeklinde bezelere ayırın ve yuvarlayın. 

Köfteleri hamburger ekmeğinizden bir tık büyük şekilde hazırlayın çünkü küçülecekler.

Panelemek için hazırlayacağınız tabakların;

- Birincisine; tuz, un ve karabiber,

- İkinci tabağa; yumurta ve 1 yemek kaşığı kadar suyu

- Üçüncü tabağa; galeta unu koyun.

Sırasıyla hazırladığınız köfteleri önce unlu sonra yumurtalı ardından da galeta unlu karışıma batırın.

Yağda kızartın ve servis edin.

Afiyet olsun..

 

 

 

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:02
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