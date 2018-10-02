Sağlıksız uykunun belirtileri



Aşağıda yer alan belirtiler uykuda solunum bozukluğu sorununa işaret ediyor.

● Horlama veya hırıltılı solunum

● Solunumun durması

● Özellikle baş olmak üzere belden yukarısının terlemesi

● Üstü açık uyuma

● Sağdan sola dönerek huzursuz uyuma

● Başını geriye atarak nefes alabilmek için kendine pozisyon vermesi

● Sabahları uyanmakta güçlük çekme

● Sabah başlayan baş ağrısı ve ağız kokusu

Derste başarı işte böyle huzurlu bir geceden geçiyor

Uykuda solunum bozuklukları, çocukların ders başarısını ve okuldaki sosyal ilişkilerini ciddi boyutlarda etkileyebilen önemli bir sorun.

Sebep bademcik ve geniz eti olabilir

Uykuda solunum bozuklukları; horlama, üstünü açarak ve terleyerek uyuma, sürekli sağdan sola soldan sağa dönme, nefes alabilmek için başı geriye atma ile kendini belli eder. Bazen solunumun bir kere bile olsa durduğu olur..

Genellikle büyük bademcik ve geniz etinin solunum yolunu tıkaması sonucu ortaya çıkıyor bunlar. Ayrıca şişmanlık, alerji ve astım, reflü, büyük dil, baş ve yüzde gelişim bozuklukları da uykuda solunum bozukluklarında yardımcı faktörler olarak yer alıyor.

Uykuda solunum bozuklukları; çocuğun derslere konsantrasyon olmasını güçleştiriyor.

Ayrıca kelime hazinesi gelişiminin, ezberleme ve öğrenme yeteneğinin azalmasına yol açıyor. Yapılan çalışmalar çocuklarda bademcik ve geniz eti büyümesine bağlı uyku bozukluklarının dikkat azalmasına, sözel ve hafızaya dayalı yeteneklerde belirgin azalmaya sebep olduğunu ortaya koydu.. Uyku düzenleri bozulan ve yeterince uyuyamayan çocuklar ayrıca gün boyunca hırçın ve tahammülsüz davranışlar sergiledikleri için öğretmenleri ve arkadaşlarıyla olan iletişimlerinde de ciddi sorunlar yaşayabiliyor.

Gelişim bozuklukları ortaya çıkabiliyor

Uykuda solunum bozukluğu yaşayan çocuklarda uykuda oksijen seviyesinin düşmesine bağlı olarak yüz, çene ve ağızda yapısal bozukluklar gibi ciddi gelişim bozuklukları da ortaya çıkabiliyor. Bu çocuklarda gece büyüme hormonu daha az salgılanıyor. Çocuklar gün içinde hiperaktif davranışlar sergiledikleri için kilo artışı ve boy uzamasında da yeterli gelişim sağlanamıyor.

Tedavisi mümkün

Çocuğun bademciklerin ve geniz etinin büyük olduğu saptanırsa tedavi olarak operasyon öneriliyor. Teknolojik gelişmeler sayesinde operasyondan 1 hafta sonra okula dönmek mümkün olabiliyor.

DİPNOT: Geniz eti burun deliklerinin arkada boğazla birleştiği noktadaki bezlerin normalden daha fazla büyümesidir.. Bu bezlerin iltihaplanması başlar. Burun deliklerinin genize açılan kısmını kapatır, orta kulağa açılan östaki borusunu tıkar ve burundaki sümük salgısının temizlenmesini engeller.