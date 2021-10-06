Sağlıklı zannederek yiyoruz ama... Bu 10 yiyecek insan sağlığını tehdit ediyor

Belirli gıdalarla ilişkilendirilen "hafif" veya "sağlıklı" terimi yanıltıcı olabilir, çünkü tüketiciler bu kavramı genellikle düzenli bir şekilde tüketebilecekleri düşük kalorili ürünlerle ilişkilendirir ve çoğu durumda genellikle doğru değildir.

Hafif veya sağlıklı etiketi genellikle orijinal üründen yüzde 30 daha az kalori içeren bir ürün olarak piyasaya sürülür. Bu, örneğin, bazı patates cipslerinin 100 gram başına 515 kalorisi varsa, hafif olanların 360 kalori içermesi anlamına gelir. Ancak bu, hafif veya sağlıklı oldukları anlamına gelmez, sadece orijinal üründen biraz daha az kalorilidir. Yaygın olarak tüketilen bazı gıdalarda da oldukça yaygın olan “sıfır kalori” kavramı da kafa karışıklığına yol açabilmektedir.

Şekerler veya yağlar için sıfır kavramı, ürünün 100 gram veya 100 ml'sinde en fazla 0,5 gram şeker veya yağ içerdiği anlamına gelir. Her üründe bulunan miktar dikkate alınmalıdır.Örneğin, 0 şekerli bir meyve suyu, 0,5 gr/100 gr'dan daha az olan eklenmiş şeker katkısını ifade eder, ancak meyve suyunun kendisi meyvenin şekerini içerir.

Birçoğunun ambalajlarında yanıltıcı mesajlarla oynamasına rağmen, bir ürünün hafif olması, kilo vermeye yardımcı olduğu veya sağlıklı olduğu anlamına gelmez.

Sağlıklı zannedilen ama tehlikeli olan 10 yiyecek

Bu anlamda, sağlıklı kalmak ve sağlıklı bir kiloya sahip olmak için meyve ve sebzelerin ağırlıklı olduğu gerçek yiyecekler yemeye, düzenli egzersiz yapmaya ve iyi bir uyku düzenine sahip olmaya gerek vardır.

Tüketiciler tarafından yaygın olarak kullanılan, kafa karışıklığına yol açabilecek hafif veya sağlıklı olarak etiketlenen gıdalar arasında şunlar yer almaktadır:

Paketli Meyve Suları

Uzun bir süre meyve suyu ve meyvenin aynı olduğu fikri genelleştirildi ve taze sıkılmış meyve suyunu endüstriyel olandan ayıran çizgi o kadar inceydi ki, birçok yerde ortadan kayboldu. Bu şekilde, şekerle dolu paketli meyve suları, yavaş yavaş kahvaltının, hatta atıştırmalıkların, bazı yiyeceklerin veya bazı akşam yemeklerinin en büyük vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Çoğu marka giderek daha sağlıklı olduklarını iddia etmesine rağmen, birçoğunun tatlandırıcılar, renklendiriciler ve katkı maddeleri içerdiğini aklımızda tutmalıyız. Yüzde 100 doğal olan bir meyve suyu bile, bir meyveden daha yüksek bir glisemik indekse sahiptir, yani kan şekerini daha hızlı yükseltir.

Mayonez

Bir yemek kaşığı mayonez yaklaşık 140 kalori ve 15 gram yağ içerirken, aynı yemek kaşığı hafif mayonez 80 kalori ve 7.7 gram yağ içerir. Mayonezin normal veya hafif olması çok fazla yağ ve kalori içerdiği gerçeğini değiştirmiyor. Uzmanlar tarafından tavsiye edilen yağlar, zeytinyağı ve fındık, avokado veya yağlı tohumlar gibi bitkisel yağlardır.

Hafif veya Sıfır Kalorili İçecekler

Vücut için en iyi içecek sudur. Su haricinde bir içecek tüketimini tercih edeceğimiz zaman fazla şekeri azaltmak için yapay olarak tatlandırılan ve sıfır kalorili veya hafif olarak etiketlenenleri seçebiliyoruz. Bu hafif veya kalorisiz içecekler birçok tatlandırıcı içerir ve bu tatlandrıcıların kalp hastalıklarını tetiklediğini gösteren çalışmalar vardır.

Ayrıca bu tip içecekler kilo alımı, glikoz intoleransı, tip 2 diyabet ve metabolik sendromun gelişimini tetikleyebilir. Uzmanlar, bu tip içeceklerin hem yetişkinlerde hem de çocuklarda kilo alımına neden olduğunu ve kilo verme aracı olarak şekersiz gazlı içeceklerin tüketiminin hiçbir şekilde teşvik edilmemesini önermektedir.

Sütlü Tatlılar

İnsanların meyve parçaları eklenmiş paketli yoğurdun çok hafif ve daha sağlıklı olduğuna inanması yaygındır, ancak bu doğru değildir. Çünkü çoğu renk ve lezzet veren özler içerir ve neredeyse hiç meyve içermez. Sütlü tatlılar, şeker ilavesiz tamamen doğal sütten yapılmalıdır. Ne pudingler ne muhallebiler ne de başka herhangi bir paketli sütlü tatlı, hafif olarak satılsa bile sağlıklı ve dengeli beslenmede yeri yoktur, kilo vermenize kesinlikle yardımcı olmaz. Piyasadaki çoğu tatlıda sütün kendi yağı çıkarılır, bu yüzden daha az doyurucudur ve hemen tekrar acıkmanıza neden olur.

Paketli İşlenmiş Et Ürünleri

Eminiz buzdolabınızda dilimlenmiş halde paketlerde sosis, salam veya sucuk bulunduruyor ve bunu sağlıklı bir seçenek olarak değerlendiriyorsunuzdur. Bunların genellikle un, nişasta, yüksek miktarda tuz, şeker gibi katkı maddeleri içeren işlenmiş gıdalar olduğu gerçeğini gözden kaçırmayın. Etiketlere dikkat etmek önemlidir.

Kanola Yağı

Son yıllarda çok popüler olan ve her türlü faydalı özelliğinin atfedildiği bitkisel kökenli yağ olan kanola yağı, düşündüğünüz kadar sağlıklı olmayabilir. Üretildiği tohumlar, kolza tohumu bitkilerinin genetik olarak modifiye edilmesiyle elde edildikleri için çok rafine bir yağdır ve içinde zararlı olabilecek erusik asit bulunur.

Soya Sosu

Soya sosunu sağlıklı bir sos olarak düşünme eğilimindeyiz ve faydaları olmasına rağmen soya sosunun sorunu yüksek sodyum içeriğidir, bu yüzden fazla tüketilmemelidir.

Ketçap

Marketlerde bulabileceğiniz kalori yükü açısından en yanıltıcı seçeneklerden biride ketçaplardır. Seçim yapmadan önce etikete dikkatlice bakmak önemlidir, çünkü piyasada şeker ilavesiz, aşırı pahalı olmayan seçenekler vardır. Her halükarda en iyisi her zaman ev yapımı soslar hazırlamaktır.

Enerji Barları

Enerji barları özellikle diyetteyken açlık ataklarında tercih edilen, enerjiyi geri kazanmanın mükemmel yolu olarak görülür. Doyurucu bir etkiye sahiptirler ancak gerçek şu ki, çok miktarad eklenmiş şeker içerirler ve kalorileri oldukça fazla olabilir. Düşük kalorili seçeneklerin sağlık için iyi olmayan tatlandırıcılar içerebileceğini unutmayın.

Esmer Şeker

Esmer şeker konusundaki sorun, çoğu yerde satılan esmer şekerin koyulaştırılmış rafine beyaz şekerden başka bir şey olmamasıdır. Bu nedenle özellikleri beyaz şekerle aynıdır. Vitamin ve mineral katkısı çok düşüktür.

Kaynak: Ensonhaber