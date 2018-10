Sağlıklı yemek nasıl pişirilir?

İmkan olsa da atalarımız gibi sadece odun ateşinde pişirebilsek. Ama bugünkü dünyada bu oldukça zor olduğuna göre hiç olmazsa kısık ateş prensibini benimseyelim.

● Eti güzelce yıkayıp ondan sonra kesecek ve bir daha yıka mayacaksınız. Önce keser sonra yıkarsanız etin yararı azalır. Donmuş et pahalı bir samandır. Karnı doyurur, vücudunuza yağlarını yapıştırır, kalbinize zarar verir. Hiç bir yemeğinizi dondurmamalı ve buzlukta saklamamalısınız.

● Yemeklerinizi pişirirken yağda kızartma veya kavurma gibi yöntemler yerine mümkün olduğunca haşlama, fırında ızgara, buharda-suda pişirme gibi yöntemleri kullanmanızı tavsiye ederiz. Kızartma lezzettir, tamam doğru da bu lezzet sağlığınız için tehlikelidir. Lütfen bu lezzeti ayda bir-iki defaya indirin.

● Yemeklerinize farklı lezzetler katmak istiyorsanız sebzelerle ve baharatlarla çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Market raflarından alacağınız içerisi binbir kimyasal katkı maddesi ile dolu yağlı soslar yemeğinize lezzet katmak için çözüm değildir. Aksine bilinmez hangi tarihte telaşla hastane/doktor randevusu almak demek..

● Sos hazırlarken veya çorba pişirirken krema yerine günlük süt kullanmayı da deneyebilirsiniz, çok daha hafif ve sağlıklı bir seçim olacaktır.

● Sebze yemeği pişirirken bir kilo sebzeye iki yemek kaşığı tercihen soğuk sıkma zeytinyağı yeterli gelecektir. Sebze yemeğini etli pişiriyorsanız yağ ilave etmenize gerek kalmayacaktır.

● Izgarayı sadece et, tavuk, balık gibi yiyecekler için değil, sebzeler için de kullanmayı deneyin. Patlıcan, kabak, soğan gibi sebzelerle çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Bizi ot veya et yiyen hayvanlardan ayıran en önemli beslenme özelliği “pişirme”yi bilmemizdir. Pişirmek, yiyeceklerimize ister sebze olsun, ister et, sadece lezzet katmakla kalmaz, onların daha sağlıklı hale gelmesine, besin değerlerinin artmasına, vitaminlerinin ortaya çıkmasına sebep olur.

● Bir yumurta ve iki yumurta beyazını karıştırıp, tavada çok az suyla beraber sebzelerinizi pişirebilirsiniz.

● Tavuğun haşlama suyunda biriken yağı sebze yemeklerinizde ve çorbalarınızda kullanabilirsiniz.

● Patatesi kızartmak yerine fırında sütle pişirmek çok daha sağlıklı ve lezzetli bir çözüm olacaktır.

● Fırın tepsinizin tabanını yağlamak yerine yağlı kâğıt kullanın.

● Kurabiye, kek, pasta gibi tariflerinizde şeker kullanmayın. “Ne kadar şeker o kadar sağlık sorunu! demektir. Şeker yerine kuru meyve, bal veya pekmez gibi seçimler yapabilirsiniz. Yağlı sütten çekinmeyin. Fakat raflardaki kutulanmış sütlerden, yani katkı maddeleri ile aslını yitirmiş sütlerden uzak durun.. Mutlaka günlük süt kullanın.