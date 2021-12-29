'Sağlıklı yaşam süresi' rekor kırdı

Japonya Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşam süresinin rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Her 3 yılda bir ülke çapında yaklaşık 200 bin hane üzerinde yapılan araştırmanın 2019 yılı sonuçlarını kamuoyuna duyuran bakanlık, insanların yardım almadan sosyal bir yaşam sürdürebildikleri zaman dilimini ifade eden 'sağlıklı yaşam süresi'nin kadınlar için 75,38, erkekler için ise 72,68 yaş olduğunu açıkladı.

Araştırmanın yapılmaya başlandığı 2001 yılından bu yana söz konusu sürenin hem kadınlar hem de erkekler için artmaya devam ettiği belirtilirken, eyaletlere göre Mie'deki kadınlar ve Oita'daki erkeklerin en uzun sağlıklı yaşam beklentisine sahip olduğu belirtildi. Kyoto'daki kadınlar ve Iwate'deki erkeklerin ise en kısa sağlıklı yaşam süresine sahip olduğu kaydedildi.

Türkiye'de

Yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 75 yıl ile Kilis'tir. Kilis'i 75,6 yıl ile Van ve Ağrı, 76,6 yıl ile Ardahan izlemektedir. Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 77,7 yıl ile Muğla'dır.

Türkiye’de yaşam süresi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) en son 17 Eylül 2020'de açıkladığı verilerine göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78.6 yıl. Bu veri 2017-2019 dönemini kapsıyor.

Kadınlarda yaşam süresi

Hayat tabloları, 2017-2019 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78,6 yıl, kadınlarda 81,3 yıl, erkeklerde 75,9 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıldır.

Erkeklerde yaşam süresi

Türkiye'de 2013-2015 döneminde erkeklerde 75,3 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2017-2019 döneminde 75,9 yıla, kadınlarda ise 80,7 yıldan 81,3 yıla yükseldi. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıldır.