Sağlıklı ve güçlü adımlarla 3 ayda yüzde 17 büyüdü

Türk Telekom, 2020’nin ilk üç ayında yüzde 17 büyüme ile 6,3 milyar liralık gelir elde ederek 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını kaydetti. Son on iki ayda net 1,7 milyon abone kazanan Türk Telekom’un toplam abone sayısı da 48,4 milyona ulaştı. Şirket, güçlü gelir büyümesiyle faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını da (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 3 milyar lira olarak gerçekleşirdi. Yatırım harcamaları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 896 milyon liraya yükseldi.

Kârlılıkta 4 kat sürprizi

Yılın ilk çeyreğinde özellikle sabit genişbant segmentindeki büyümenin katkısı ile konsolide gelirlerimiz, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17 büyüme kaydettiklerini vurgulayan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Nakit akış oluşturma kapasitemiz artmaya devam ederken, gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin azalması, içinden geçtiğimiz bu olağanüstü durumda dahi öngörülebilir finansal giderler ve net kâr oluşturmamıza imkân sağladı. Vergi öncesi net kârımız geçen yıla göre yaklaşık 4 katına çıkarken vergi sonrası net kârımız ise 661 milyon TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom olarak 2020’ye ‘sağlıklı’ ve güçlü bir başlangıç yaptık” dedi.

“Kur risklerine karşı daha korunaklıyız”

2020 yılı birinci çeyreğinde, koruma işlemleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini ve aynı zamanda TL cinsinden borçlanma payını artırdıklarını da sözlerine ekleyen Önal, “Borçluluk seviyesindeki düşüş ve türev işlemlerin etkisi ile net açık yabancı para pozisyonumuz, halka arzdan bu yana en düşük seviye olan 225 milyon dolara gerilemiş bulunuyor. Diğer yandan, Net Borç/FAVÖK oranımız da aşağı yönlü seyrini sürdürerek son beş yılın en düşük seviyesi olan 1.38 seviyesinde gerçekleşti” diye konuştu. Önal, şu mesajları verdi: FAVÖK için belirlemiş olduğumuz yıllık öngörümüzü ‘12.4 milyar TL’den ‘12.4 - 12.6 milyar TL’ aralığına; yıllık yatırım öngörümüzü ise ‘yaklaşık 5.8 milyar liradan ‘yaklaşık 6.4 milyar liraya yükseltmiş bulunuyoruz.

İnternet kullanım alışkanlıkları değişti

Ortalama günlük sabit data kullanımı şubat ayına göre mart ayında yaklaşık yüzde 20, nisan ayında yaklaşık yüzde 45 artış gösterdi.

Son aylarda ‘Online İşlemler’ uygulamamızı kullanan tekil abone sayısı son üç ayda 2 milyon artışla 19.8 milyona yükseldi.

“Kesintisiz ve güvenli iletişim”

Ülkemizin 81 ilinde 30 bini aşkın çalışanımız, yaygın ve güçlü altyapı yatırımlarımız, Türkiye’nin dört bir yanında 308 bin kilometreye ulaşan güçlü fiber ağımızla kesintisiz ve güvenli iletişimi sağlamaya devam ediyoruz. Son 12 ayda 3.5 milyon artarak 22.6 milyona ulaşan fiber hane kapsamamız sayesinde trafiğin arttığı yoğun saatlerde dahi hiçbir kapasite sorunu yaşamıyoruz.