Sağlıklı saçlar için hangi besinleri tüketmek gerekir?

Medikal Estetik Direktörü Lale Kaya, saç sağlığımız için şunları söyledi:

AĞIR BESİNLERDEN UZAK DURUN!

Vitamin eksikliklerinin çoğunun ilk belirtileri arasında saçların zayıflaması, dökülmenin artması ve uçların kırılması gibi gözle görülür olumsuzluklar yer alıyor. Bazı besinler saç büyümesini teşvik etmeye ve birçok saç sorununu çözmeye yardımcı olabiliyor. Bunun için öncelikle proteinler, kompleks karbonhidratlar, yağ asitleri ve A, E, C, B vitaminleri, çinko ve bakır mineralleri başta olmak üzere tüketilen gıdaların vitamin ve mineral bakımından zengin olmasına dikkat edilmeli; aşırı yağlı, tuzlu gıdalardan uzak durulmalıdır.

SAÇ SAĞLIĞINIZ İÇİN BU BESİNLERİ TÜKETİN!

Somon: En kaliteli Omega-3 kaynaklarından biri olan somon, sadece kalp sağlığını değil aynı zamanda saç sağlığını da destekliyor. Omega-3 yağ asitleri, kafa derisinin yumuşak ve nemli kalmasına yardımcı olur. Dolasıyla bu maddelerin eksikliği, mat görünümlü saçlara hatta saç dökülmesine neden olabilir. Bunun yanı sıra somonda yüksek miktarda bulunan protein, demir, D ve B12 vitamini saç gücünü artırır ve kırıklar oluşmasını engeller.

Yumurta: Protein açısından en zengin besin olarak yumurta gösterilebilir. Yumurtanın sarısında bulunan biyotin, saç sağlığı açısından oldukça önemlidir ve saçların parlak olmasını sağlar. Ayrıca yumurta, saç dökülmesi sorununun önlenmesi ve saç köklerinin iyileştirilmesinde de önemli bir rol oynamaktadır.

Yağlı tohumlar: Badem, fındık, kaju fıstığı ve ceviz saçlar için yararlı olan kuruyemiş çeşitleridir. Ancak badem, saç dökülmesini önlemek ve saç büyümesini teşvik etmek için en iyi kuruyemiş olarak kabul edilir. Badem, saçların parlak, sağlıklı, nemli olmasını sağlar ve saç derisinin sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar. Aynı zamanda bademin içerdiği yüksek miktardaki Omega 3 yağ asitleri, saçlara hacim ve parlaklık gelmesini sağlamaktadır. E vitamini yönünden zengin olan badem saçların koparak dökülmesini engeller ve saçların hızla uzamasını sağlar. Yağlı tohumları beslenmemize dâhil ederken porsiyon kontrolü yapmaya özen gösteriniz.

Kırmızı et: Demir minerali yetersizliğinde saç dökülmesi gözlenir. Kırmızı et demirin en kaliteli kaynağıdır. Beslenme programında anemiden korunmak ve sağlıklı saçlar için düzenli yer alması gerekir.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, brokoli gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler demir, A vitamini ve C vitamini açısından zengin bir kaynak olduğu gibi sebum üretimini teşvik etmektedir. Sebum saç kökleri tarafından salgılanan yağlı bir maddedir ve doğal saç kremi görevi görür.

İstiridye: İstiridye, çinkonun zengin kaynaklarından biridir. Çinko minerali yetersizliği saç dökülmelerine yol açar. Yalnız civa içeriği sebebi ile aşırı miktarda tüketilmesi sağlıklı değildir.

Kivi: C vitamini vücutta antioksidan etki gösterir, hücre ve doku onarımını sağlar. Saçlarınızın daha parlak görünmesine yardımcı olan C vitamininin en zengin kaynaklarından biri de kividir.

Fasulye: Barbunya, kuru fasulye, mercimek gibi kuru baklagiller temel saç bakımı için mükemmel bir kaynaktır. Kuru baklagiller bol protein içermenin yanı sıra içerisinde demir, çinko ve biotin yeterli oranda barındırmaktadır.