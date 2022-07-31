Sağlıklı köftede hangi baharatlar olmalı? Köfteye hangi baharatlar konur?
Köfte çoğumuz için etin en kolay yenebilir hali, sindirmesi de ete göre daha kolay. Türk mutfağındaki yeri ise tartışılmaz. Sağlıklı köfte yapmak için bu üç baharatı ve sevdiğimiz diğer baharatları eklemek iyi bir fikir... Peki, köfteye hangi baharatlar konur? İşte, köfteye en çok yakışan baharatlar..
Akşam yemeklerinin vazgeçilmezi olan köfte, 7'den 70'e herkesin severek yediği şahane bir yemek. En lezzetli köfteyi yapmak için de bazı ip uçları gerekiyor. Mesela galeta unu yerine ekmek koymak köfteyi daha sulu ve lezzetli yapar. Soğan ve sarımsak köftenin püf noktasıdır.
Hem büyüklerin hem de çocukların severek yediği köfteyi daha da lezzetli yapan baharatlardır. Peki ,köfteye hangi baharatlar konur? İşte, köfteye lezzet katan baharatlar...
KÖFTEYE HANGİ BAHARATLAR KONUR?
Kuru kekik
Yeni bahar
Pul biber
Karabiber
Kimyon
Soğan tozu (son kayacaksanız gerek yok)
Toz kırmızı biber
Karbonat
Tuz
Köfteye en çok yakışan ve tadını şahane yapan baharatlar bunlardır. Yarım kilo kıymaya göre baharat ölçüleri ise aşağıdaki gibidir;
1 tatlı kaşığı kuru kekik
1 tatlı kaşığı yeni bahar
1,5 yemek pul biber
2 yemek kaşığı taze çekilmiş karabiber (ya da 9-10 adet tane karabiber)
1,5 yemek kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı soğan tozu (isteğe bağlı)
1,5 yemek kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı karbonat
1,5 çay kaşığı tuz
Köfteyi yapmak kadar pişirmek de çok önemli. İşin sırrı “yakmamak”. Et zaten içindeki yüksek orandaki arjinin aminoasidi nedeniyle kolaylıkla karamelize oluyor. Ek olarak içindeki yağların da pişirme sırasında yanma riski var.
Yapılan bu araştırmada baharatların eti pişirme sırasındaki koruyuculuğu araştırılmış. Birçok baharatın tek tek kıymaya karıştırılıp hazırlanan köftelerin, pişirme sırasında yağının yanması ile ortaya çıkan heterosiklik amin miktarları ölçülmüş.
Sağlıklı Köftede Hangi Baharatlar Olmalı?
Zerdeçal, Havlıcan, Biberiye köfte pişerken kanserojen heterosiklik amin oluşmasını engelliyor! Geri kalan baharatlar size kalmış. Baharat oranı %0,2.
Biberiye %43
Zerdeçal %38
Havlıcan %33 oranında korumuş.
Köftede kullanılan baharat oranı %0,2 (1 kilo kıymaya 2gram baharat)
Sağlıklı köfte yapmak için bu üç baharatı ve sevdiğimiz diğer baharatları eklemek iyi bir fikir gibi görünüyor.
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