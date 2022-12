Sağlıklı kilo vermenin sırları: Diyetle kilo vermek mümkün! Uzman isim üstüne basa basa uyardı

Kolay kilo alıp zor verenler, su içsem bile yarıyor diyenler ve pandemide aldığı kiloları veremeyenler... Diyetisyen Hatice Nur Ege, kısa sürede sağlıklı bir şekilde kilo vermenin sırlarını açıkladı. "Diyete başlayanların en sık yapıIan hatalardan biri de her gün tartılmaktır. Her gün tartıya çıkmak doğru bir yaklaşım değildir." diyen Ege, sağlıklı kiloya ulaşıldığında vücutta meydana gelen değişimleri sıraladı. Sabah'tan Kısmet Zeynep Akbaş'ın haberi...

Öncelikle gerçekçi hedeflerin belirlenmesi diyet sürecinde çok önemlidir. Ulaşılamaz hedefler, hayal kırıklığına yol açabilir ve pes etmenize neden olabilir. Ulaşılabilir hedefler belirleyip, başarıya ulaşmak motivasyonumuzu çok daha fazla artacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DİYET PLANI SEÇİN

Çok düşük kalorili ve kısıtlı besinler diyet sürecini olumsuz etkileyerek daha sonrasında diyeti bırakmanıza ve daha fazla besin tüketimine sebebiyet verebilir. Bu nedenle çok düşük kalorili diyetlerden uzak durmak da o diyeti sürdürebilmek adına önemlidir ve motivasyonu artırır.

DİYETİNİZİ ÇEŞİTLENDİRİN

Her gün aynı besinleri ve aynı besin ögelerinden zengin besinleri tüketmek bir yerde herkeste olacağı gibi sizi sıkacak ve çok yüksek ihtimalle diyeti bırakmanıza neden olacaktır. Aynı zamanda tek tip beslenme yani sadece karbonhidrat veya sadece protein, yağ ağırlıklı beslenme de uygun olmayacaktır. Bu aynı zamanda vücudumuz için gerekli besin ögelerini karşılayamamıza ve vitamin mineral eksiklikleri yaşamamıza sebebiyet verebilir. Bu nedenle her zaman dengeli ve çeşitli bir beslenme planı seçilmelidir.

HER GÜN TARTILMAYIN

Diyete başlayanların en sık yaptığı hatalardan biri de her gün tartılmaktır. Her gün tartıya çıkmak doğru bir yaklaşım değildir. Bir gün önce az su içtiğiniz veya daha tuzlu besinler tükettiğiniz için vücut ödem tutmuş olabilir, sindirim problemi yaşıyor veya kabızlık probleminiz olabilir ya da sayabileceğimiz pek çok sebepten dolayı tartıyı anlık olarak daha yüksek görebiliriz ve bu da moral ve motivasyon kaybı demektir. En ideal tartılma sıklığı haftada bir gün, aynı tartı ve zeminde, mümkünse hep aynı günde ve sabah aç karnına tuvalet ihtiyacı giderildikten sonra tartılınmalıdır. Kilo değişimizi haftalık değerlendirmeniz daha sağlıklı olacaktır.

BİR UZMAN İLE ÇALIŞIN

Tüm bu saydıklarımı bir uzman eşliğinde yapmanız hem daha doğru adımlar atmanızı, hem de durumu daha sağlıklı hale getirmenize yardımcı olacaktır. Unutmayalım ki vücudumuz bir robot değildir, kilomuzda ve yağ oranımızda zaman zaman çeşitli dalgalanmalar veya düşüşler olabilir. Bu dalgalanmalar nedeniyle motivsyonumuzu kaybetmeyip yolumuza devam etmeliyiz

SAĞLIKLI BİR BEDEN İÇİN HER GÜN YAPMANIZ GEREKEN 3 ŞEY...

İYİ BESLENİN Sebze ağırlıklı liften zengin , sağlıklı yağlardan zengin özellikle zeytinyağına baş tacı yapın ve her yemeğinize korkmadan ekleyin.

UYKUNUZU İYİ ALIN

Günlük koşuşturma içerisinde çoğu zaman uykumuzu aksatıyor ve vücudumuzun ihtiyacı olan uykuyu yeterince alamıyor olabilirsiniz. Ancak metabolizmamızın iyi çalışması için , tüm vücut ve zihin sağlığımız için uyku çok önemlidir. Uykusuzluk hormonlarınızı direkt etkiler ve bu da iştahınızı artarak kilo almanıza sebep olabilir. 6-8 saatlik dinlendiren bir uyku zihni yeniler, bağışıklık sistemini güçlendirir, stresi düzenler ve hem cildin hem de zihnin yaşlanma sürecini geciktirir.

EGZERSİZ YAPMAK RUTİNİNİZ OLSUN

Vücudunuzu hareket ettirmek ve spor yapmak hem fiziksel hem de zihnen formda olmanız için çok önemlidir. Her gün rahatlıkla yapabileceğiniz bir egzersizi rutin haline getirmenizi ve bu egzersizi her gün yapmanızı öneririm . Bu egzersizler sizi çok yoracak ya da zorlayacak hareketler yerine, her gün kolaylıkla yapabileceğiniz ve size kendinizi iyi hissettiren hareketlerden oluşabilir. Böylece her gün egzersizlerinizi yapmış olursunuz. Ayrıca tempolu yürüyüşler yaparak hem beden sağlığınıza katkı sunabilir hem de ruhunuzu dinlendirebilirsiniz.

FAZLA KİLOYU VERDİĞİNİZDE VÜCUTTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER...

Kan şekeri regülasyonu sağlanır. Metabolizman hızlanır ve düzene girer. Cildiniz güzelleşir ve parlar. Eklem ağrıları, bel ağrısı azalır. Tansiyon düşer. Kolesterol, trigliserit düzeylerinde düşüşler olur. Kalp hastalıkları ve felç riski azalır. Kansere yakalanma riski azalır. Karaciğer yağlanması geriler. Yaşam kalitesi artar, ilaç kulanımı azalır.

DİYET YAPARKEN HİSSEDİLEN HALSİZLİĞİN NEDENİ...

Yeterli ,dengeli ve sağlıklı oluşturulmuş bir beslenme programı ile zayıflayan bir kişide halsizlik ve yorgunluk olmaması gerekir.Ancak çok yüksek karbonhidrata alışkın olan bireylerde ilk 1-2 hafta kadar halsizlik ve yorgunluk görülebilir. Daha sonra vücut yeni karbonhidrat miktarına adapte olur. Bunun dışında diyet yaparken su tüketimine ve uyku düzenimize dikkat etmek hem kilo kaybımız açısından hem de kendimizi halsiz hissetmemiz açısında önemlidir. Bu nedenle mutlaka gün içerisinde yeteri kadar su aldığımıza emin olalım. Bunlar dışında uzun süreli bir halsizlik devam ediyorsa B vitamini ve demir düzeylerine baktırmak ve doktorunuz uygun görürse takviye olarak mutlaka kullanmaya başlamalısınız.

TOK TUTAN BESİNLER NELERDİR?

Brokoli Çok yüksek oranda vitamin, mineral ve antioksidan içerir. Aynı zamanda lif içeriği de çok yüksek bir sebzedir. Bu nedenle uzun süre midemizde kalarak tokluk süremizi uzatır. Balık Omega-3 açısından zengindir. Omega-3 yağları, zayıflamada kilit rol oynar. Salata ve Yeşillikler Vitamin, mineral,lif ve antioksidan içeriği ile yine tok tutan yiyecelerden biridir. Yumurta Kahvaltıda tüketilen bir adet haşlanmış yumurtanın uzun saatler tok tutucu etkisi vardır. Ayrıca çok yüksek miktarda protein içeren bir örnek proteindir. Yeşil çay Metabolizma hızınızı artırır ve kalori alımınızı kısıtlar. Her gün 1 bardak yeşil çayı zayıflamak isteyenlere öneriyorum. Yüksek tansiyonu olanlar tercih etmemelidir. Kalori hesabı yaparak kilo vermeye çalışmak doğru mu? Kalori hesabı yaparak kilo vermeye çalışmak bir yönüyle doğru iken bir yönüyle yanlış bir durumdur. Nedenlerine baktığımızda kilo kaybı sağlayabilmek için tabii ki de enerji açığı yani kalori kısıtlamasına gitmek gerekir. Ancak bu kalori kısıtlamasını sağlıklı yiyecekler tüketerek sağlamalıyız. Sadece yiyeceklerin kalorilerine odaklanmak vücudumuzun ihtiyacı olan protein, yağ, vitamin, mineral ve lifler açısından eksik kalmasına neden olabilir.

Bir besinin kalorisinden ziyade besin ögeleri içeriği önemlidir. Bir yanda somon bir yanda da paketli bir hazır ürün var ve kalori değerleri aynı olsa bile her iki yiyeceğin besin değerleri çok farklıdır. Bu yüzden evet ikisi de aynı kaloridedir fakat besin değeri vücudumuza faydaları bakımından birbirinden oldukça uzak iki besindir. Sonuç olarak sadece kalori hesabı yapmak doğru değildir. Önemli olan kalori hesabına ek olarak dengeli yeterli ve sağlıklı beslenmektir.

Kilo Verirken Kas Kaybı Belirtileri

Halsizlik, enerji düşüklüğü, sürekli uyku hali veya sabahları yorgun uyanma.

Çabuk yorulma veya güçsüzlük.

Ruh halinde olumsuz yönde değişimler.

Denge sorunları yaşamak.

Yanaklar, kol kasları gibi kasların yoğun olarak yer aldığı bölgelerde oluşan sarkmalar.

Diyetle kilo verilir mi?

Sadece yürüyüş ve diyetle zayıflamak mümkündür.

Kilo verme süreci ne?

Bir haftada 1 kilo kaybetmek için mevcut kalori alımınızı azaltarak ve fiziksel aktivitenizi artırarak en az 3,500 kaloriyi ortadan kaldırmanız gerekir. Diyet ile de bu işi desteklemek isterseniz bir hafta içinde 1 veya 2 kilo ağırlığı vermek için günde 500 kaloriyi kesin.