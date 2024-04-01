Sağlıklı insanlar da akıl tutulması yaşayabilir.. Seçmende akıl tutulması!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Yok yok. Asla; seçmene hakaret etme amacı ile söylemiyorum..

Sağlıklı insanlar da akıl tutulması yaşayabilir..

Çok akılcı davranan insanlar da, zaman zaman akıl tutulması yaşayabilirler.. Hepimiz, zaman zaman akıl tutulması yaşarız.

Hızlı ve doğru karar alma süreçlerinde, normal şartlarda asla yapmayacağımız yanlışlara, bazen “nasıl oldu, nasıl olabiliyor” diye sorgulama yapa yapa imza attığımız/attığınız olur..

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Dün de 61 milyon seçmen nezdinde, bir akıl tutulması yaşandığı kanaatindeyim..

Şu il, bu il özelinde söylemiyorum.

Tabii ki bazı illerde yaşanan akıl tutulmasının, çok daha yüksek dozlu olduğu kanaatindeyim..

Bunların birincisi İstanbul, ikincisi Ankara’dır..

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