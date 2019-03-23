Sağlıklı Hayat Merkezinin bahçesinde fidan dikildi DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlıklı Hayat Merkezinin bahçesinde fidanlar toprakla buluştu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlıklı Hayat Merkezinin bahçesinde fidanlar toprakla buluştu.

Düzce’de Orman Haftası kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezi bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz öncülüğünde sağlık yöneticilerinin katılımıyla bir çok fidan toprakla buluştu. Ekilen fidanlara sağlık görevlileri can suyu da verdiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.