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Kadın - Aile Sağlıklı fit kek: Gerçekten ıslak kekle farkı yok! Derin sohbetlerde yan yana dizilen dilimler güzel eşlikçi olur
Kadın - Aile

Sağlıklı fit kek: Gerçekten ıslak kekle farkı yok! Derin sohbetlerde yan yana dizilen dilimler güzel eşlikçi olur

Yeniakit Publisher
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Sağlıklı fit kek: Gerçekten ıslak kekle farkı yok! Derin sohbetlerde yan yana dizilen dilimler güzel eşlikçi olur

Gerçekten sağlıklı bir kek paylaşmak istiyoruz. Bir dilim kek ve samimi bir ortam, hayatın koşturmacasına ara verip anlamlı ve derin sohbetlerin en güzel eşlikçisidir ıslak kek. Çok güzel sonuçlar elde etmenizi sağlayacak.

Sağlıklı Fit Kek Tarifi İçin Malzemeler;

3 yumurta.
3 muz.
4 yemek kaşığı kakao.
2 yemek kaşığı yulaf kepeği.
2 yemek kaşığı bal.
2 yemek kaşığı damla çikolata.
1 çay kaşığı karbonat.
8 yemek kaşığı hindistan cevizi.
Üzeri için fındık veya hindistan cevizi.
Islatmak için.

Yarım çay bardağı süt.
Yarım yemek kaşığı kakao.

Sağlıklı Fit Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Hayırlı haftalar, sizlere çok güzel sağlıklı bir kek tarifi vermek istiyoruz. kilo almak istemeyen ve tatlı yemek isteyen herkes bu tarifi deneyebilir mükemmel lezzetli gerçek bir ıslak kek ten farkı yoktu denemeye kalkmasın.

İlk önce muzları soyup çatalla ezelim.
Daha sonra içine yumurtayı kırıp mikserler 3 dakika çırpalım.
Daha sonra diğer malzemeleri ekleyip biraz daha çırpalım.
Daha sonra yağlı kağıt serilmiş borcama döküp 180 derece fırında 35 dakika pişirelim.

Kürdan testi yaparak fırından alalım.

Soğuyan kekimizin üstüne kakao ve sütümüzü karıştırıp dökelim.

Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyetle yiyelim çok güzel bir tarif sağlığına dikkat eden herkes deneyebilir

Karbonat (sodyum bikarbonat) mineral yapılı bir kimyasal bileşiktir ve karbonhidrat içermez (0 gram). Karbonhidrat ise vücudun ana enerji kaynağı olan organik bir besin molekülüdür. İsim benzerliği dışında aralarında doğrudan bir bağ yoktur.

Gerçek ıslak kek lezzetini aratmayan, şekersiz ve unsuz fit ıslak kek; hurma veya elma püresi, yumurta ve kakaonun mükemmel uyumuyla hazırlanır. Derin sohbetlerin yanına çok yakışan bu nefis tarif, hafifliğiyle tatlı krizlerini suçsuzlukla çözer.

Malzemeler ve Hazırlanışı: önemli noktası...

Hurma veya elma: Temel tatlandırıcı olarak ıslak doku verir.

Yumurta: Keki havalandırır ve bağlar.

Kakao: Yoğun çikolata aroması sağlar.

Süt veya alternatifler: Islak sos için kullanılır.

Fırınlama: 180 derecede kontrollü pişirilir.

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