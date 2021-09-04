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Sağlık Sağlıklı bir beden için günde kaç adım atmak gerekiyor?
Sağlık

Sağlıklı bir beden için günde kaç adım atmak gerekiyor?

Massachusetts Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, son dönemde sıkça tartışılan 'her gün atılması gereken adım' konusunda bir araştırma yaptı. Elde edilen bulgulara göre, günde 10 bin yerine 7 bin adım atmak, erken ölüm riskini yüzde 66 azaltıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 16:31:00 -
Sağlıklı bir beden için günde kaç adım atmak gerekiyor?

Sağlıklı bir beden ve gelecek için günde kaç adım atmak gerekiyor? Diyete ya da daha sağlıklı bir yaşama başlangıç aşamasında en çok merak edilenler arasında yer alan bu soruyu Massachusetts Üniversitesi'ndeki bilim insanları yanıtladı.

NTV'de yer alan habere göre yapılan araştırmada; 2005’ten 2006’ya kadar yaşları 38-50 arasında değişen 2100 yetişkine takılan bir ölçme cihazındaki veriler kullanıldı. Uzmanlar hastaların sağlık sonuçlarını 11 yıl boyunca kayıt altına aldı.

Veriler incelendiğinde günde 7 bin adım yürüyenlerin erken ölüm riskinde belirgin bir düşüş gözleniyor.

Risk, kadınlarda %72, erkeklerde ise %58 azalıyor.

Ancak araştırmada adım yoğunluğu ile ölüm riskininin azalması arasında kesin bir bağlantı saptanamadı. Bu bulgular yıllar önce çıkan 10 bin adım hedefinin abartıldığına dair yeni bir katkıda bulunurken, düzenli fiziksel aktivitenin birçok hastalığı önlediğini yineliyor. DSÖ yetişkinlerde haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite veya 75 dakika şiddetli aktivite yapılmasını öneriyor.

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