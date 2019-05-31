Sağlıklı bir adım atın sigarayı bırakın

İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. M. Atakan Canbulat, “Sigara bağımlılığı ilaç ve psikolojik desteğin bir arada sağlandığı tedavi yöntemi ile önüne geçilebilmektedir” dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Atakan Canbulat, dünya nüfusunun büyük bir bölümünün sağlığını tehdit eden sigara kullanımına karşı uyarılarda bulundu. Bağımlı duruma gelen sigara tüketiminden kurtulabilmenin öncelikli yolunun kişinin bireysel çabalarından geçtiğini belirten Canbulat, “Bununla birlikte kişinin sağlık kurumlarından destek alması söz konusu bağımlılığın bırakılmasında oldukça önemli bir etkendir. Dünya üzerinde her yıl 4 milyon, ülkemizde ise yaklaşık 100 bin insan sigara nedeniyle hayatını kaybetmektedir” dedi.

Sigarayı bırakmanın yolları

Öncelikli olarak bir anketle sigara bağımlılığını ölçerek sigara bırakmak isteyen hastaya yaklaştıklarını ifade eden Canbulat, “Yapılan araştırmalarda büyük bir oranda sigaranın ilk kullanımının 18 yaş altında olduğu belirtilmektedir. Asıl amaç sigaraya hiç başlatmamak olmalı. Oldukça sarsıcı rakamlara ulaşan sigara bağımlılığı ilaç ve psikolojik desteğin bir arada sağlandığı tedavi yöntemi ile önüne geçilebilmektedir. Sigaranın bırakılabilmesi adına kişinin egzersizler yapması, yürüyüş yapması, sinemaya gitmesi, isteğe bağlı hobilerinin olması, özellikle el tiryakileri için tespih ya da kalem çevirmek gibi zihni farklı şekilde meşgul olmasını sağlamak etkili olacaktır” diye konuştu.