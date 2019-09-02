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Sağlıklı beslenmede zeytinyağlı yemekler tercih ediliyor

Sağlıklı beslenmek ve lezzetli bir yemek yemek isteyen vatandaşlar, zeytinyağlı ev yemeklerini tercih ediyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
Sağlıklı beslenmede zeytinyağlı yemekler tercih ediliyor

Sağlıklı beslenmek ve lezzetli bir yemek yemek isteyen vatandaşlar, zeytinyağlı ev yemeklerini tercih ediyor.


Zeytinyağı; kilo kaybı sağlaması, metabolizmayı artırması, sindirimi kolaylaştırması, cilt sağlığını koruması, kalp sağlığını koruması, kanser riskini azaltması gibi insan sağlığına birçok faydası uzmanlar tarafından açıklanırken, bu nedenle hem lokantalar hem de vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesinde bulunan ve 60 yıldır lokantacılık yapan Hasan Demir tarafından 30 yıl önce açılan Elvan Lokantası da günlük 10 çeşit çorba, 50 çeşit yemek ile zeytinyağlı yemek isteyen vatandaşlara hizmet veriyor.


“Evimde yiyeceğim yemeği burada yapıyorum”


Babası Hasan Demir tarafından 30 yıl önce açıldığını söyleyen Elvan Lokantası Sahibi Savaş Demir, lokantalarında sadece Kayseri değil Ege yöresine ait yemeklerin de bulunduğunu söyledi. Yemeklerin sağlıklı ve lezzetli olması için zeytinyağı ile yapıldığını aktaran Savaş Demir; “30 senedir açık, babadan oğula geldi. Yöresel olarak sadece Kayseri’ye değil Ege yöresine ait yemekler. Baba yaklaşık 60 yıldır lokantacı. Geçmişimiz lokantacılığa dayanıyor. Yerimiz çok sapa bir yer ama Kayseri’nin yerlerinden müşterilerimiz var. İnsanlara altın tabakta da sunsan içindekilere, lezzetine, yemeğine, güler yüzüne bakıyor. Çok da lüks yerimiz yok, normal bir esnaf lokantası. Sağlık Bakanlığı’ndan düzenli olarak denetlemeye gelirler, teşekkür eder giderler. Etinden, yağından, sütünden numune alır kontrol ederler” dedi. Demir konuşmasını şöyle sürdürdü;


Yemeklerimizin özelliği; günümüzde artık hayvanlara çabuk gelişsin diye bir sürü kimyasal veriliyor. Millet sağlığını düşünür, organik şeylere döner oldu. ‘En az zararla nasıl kurtarırım kendimi’ diye düşünür oldu. Biz de bundan yola çıkarak zeytinyağlı ev yemeklerini Kayseri’ye taşıdık. Evimde yiyeceğim yemeği burada yapıyorum.”

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
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