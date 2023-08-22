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Sağlık Sağlıklı beslenirken dondurma yenir mi?
Sağlık

Sağlıklı beslenirken dondurma yenir mi?

Yeniakit Publisher
2023-08-22 16:23:00 -
Sağlıklı beslenirken dondurma yenir mi?

Uzman isim yaz mevsiminde sağlıklı beslenmeye yönelik önemli ipuçları verdi.

Sıcak havalarda beslenme hakkında bilgiler veren Diyet Uzmanı Gülcan Yıldız, “Haftada 4 gün akşam yemeğinde sebze yenmelidir” dedi.

Saygı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülcan Yıldız, sıcak havalarda beslenme hakkında açıklamalarda bulundu. Mevsimlerin değişimiyle çevremiz, sosyal hayatımız, bedenimiz ve vücudumuzun ihtiyaçlarının da değiştiğini belirten Yıldız, “Yaz döneminde terlemeyle yaşanan en büyük kayıplar sıvı ve elektrolitlerdir. Bu nedenle, diüretik etkili besin tüketimini azaltmalıyız ve su tüketimini arttırmalıyız. Normal bir yetişkin günde en az 8 bardak suya ihtiyaç duyar ancak yaz döneminde herkesin en az 10 bardak su içmesi gerekmektedir. Buzlu ve soğuk su yerine serin su tercih ediniz. Paketli ürünler ve abur cuburdan kati suretle kaçınılmalıdır. Sindirimi kolay hafif yiyecekler tercih edilmelidir. Örneğin yaz için uygun ara öğün alternatifleri, yulaflı soğuk çorba, 1 adet nektar, yarım haşlanmış mısır, 2 sade top dondurma, 2 üçgen dilim karpuz bir dilim peynir seçeneklerinden birisi olabilir” dedi. 

“Haftada 4 gün akşam yemeğinde sebze yenmelidir”

Mevsim meyve sebzeleri sıklıkla kullanılmalıdır diye belirten Yıldız, “Haftada 4 gün akşam yemeğinde sebze yenmelidir. Sebze yemeklerinde salça yerine taze domates kullanılabilir. Kızartma kavurma gibi ağır pişirme yöntemleri yerine haşlama, buhar, ızgara, kendi yağında kendi suyunda gibi yöntemleri kullanmalısınız. Baharat kullanımı da azaltılmalıdır. Yaz aylarında baharatlı ve tuzlu yiyecekler tüketmek sağlığınıza zarar verir. Baharatlı besinlerde vücudumuzda ısı üretimine neden olur. Tuz tüketimi günlük kişi başına 5 gramı geçmemelidir. Gazlı, asitli içecek tüketmeyin, onlar yerine serin detoks suları veya şekersiz kompostolar tüketebilirsiniz. Mevsimler değiştikçe gardırobumuzu değiştirdiğimiz gibi yediklerimizi içtiklerimizi de değiştirmeliyiz” dedi.

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