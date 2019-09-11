0553 313 94 23

Sağlıklı andropoz dönemi için önemli uyarılar

Andropoz döneminde yaşanan cinsel isteksizlik ve sertleşme probleminin tedavisi hakkında bilgi veren Üroloji ve Androloji Uzmanı Op.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:48
Sağlıklı andropoz dönemi için önemli uyarılar

Andropoz döneminde yaşanan cinsel isteksizlik ve sertleşme probleminin tedavisi hakkında bilgi veren Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, sağlıklı bir andropoz dönemi için önemli uyarılarda bulundu.


Erkeklerin birçoğunda ileriki yaşlarda andropoz sürecinin başladığına değinen Op. Dr. Işık, "Andropoz, halk arasında ’erkek menopozu’ diye adlandırılan bir süreçtir. Genelde ileri yaşta erkeklerde görülen ve testosteronla beraber bazı diğer vücut hormonlarının da kandaki seviyesinin azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuçtur. Andropoz, 60-65 yaşından sonra görülen bir süreç olarak bilinirken son yıllarda yapılan araştırmalar andropoz başlama yaşının 50’ye kadar gerilediğini gösterdi. Bu durum genel anlamda testosteron hormonunun düşüklüğüyle bağlantılı olduğundan beyin ve kas fonksiyonlarıyla beraber kemik ve prostat gibi organları da doğrudan etkiliyor. Normalde sağlıklı bir erkekteki testosteron kan seviyesinin 300-1000 ng/dl aralığında ve günlük testosteron üretiminin ise ortalama 6-7 mg düzeyinde olması gerekiyor. Yaşlanma, çevresel faktörler, kronik hastalıklar ve sigara kullanımı gibi bazı kötü alışkanlıklarla beraber testislerin üretim yeteneği azalıyor" dedi.



Andropozun belirtileri


Testosteron hormonu düştüğü zaman erkekte bir takım fiziksel belirtilerin ortaya çıktığını ifade eden Op. Dr. Işık, "Testosteron hormonu düşen erkeklerde genel anlamda hafıza kaybı, yorgunluk, uyku problemi, cinsel isteksizlik ve sertleşme problemi görülebilir. Vücut kıllarında azalma, göbek bölgesinde yağlanma ve memede büyüme gibi bazı belirtiler ortaya çıkar. 50’li yaşlardan sonra cinsel isteksizlik, sertleşme problemi veya genel anlamdasürekli bir uyku hali, yorgunluk, kas güçsüzlüğü gibi problemler yaşıyorsanız mutlaka bir androloji uzmanına başvurmalısınız" diye konuştu.


Andropozda cinsel yaşamın kalitesinin doğru adımlarla yükseltilebileceğine dikkat çeken Dr. Işık, şunları söyledi:


"Andropoz döneminde cinsel isteksizlik ve sertleşme problemi ön planda gibi gözükse de aynı zamanda meni miktarında ve kalitesinde de düşüşler ortaya çıkar ancak bunların birçoğu geri döndürülebilir problemlerdir. Kan testosteron seviyesinin yükseltilmesiyle beraber cinsel isteğin artırılabildiğini söyleyebiliriz. Sertleşme problemi ise kısmen düzelebilir. Çünkü ilerleyen yaşla beraber aynı zamanda penisteki kan damarları da bozulur. Kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı ve kilo fazlalığına bağlı damar problemleri gibi sorunları olan hastalarda ek tedavilere ihtiyaç duyulabilir. Bunlar düzenli ilaç kullanımı, PRP (p-shot) uygulaması ve şok dalga tedavisi gibi farklı seçeneklerden birisi olabilir."



Ek tedaviler


Andropoz dönemine henüz yeni girmiş erkeğe dışarıdan bazı ilaçlar verilerek testisin erkeklik hormonu üretmesinin sağlanabileceğini de ifade eden Dr. Işık, şu bilgileri verdi:


"İlaç dışında, aylık ya da 3 aylık periyotlar halinde yapılacak enjeksiyon ile hazır testosteron iğneleri de kullanılabilir. Bununla beraber sertleşme problemine sebep olan damarsal sıkıntılar varsa androloji uzmanı tarafından bu soruna yönelik ek tedaviler uygulanabilir. Testosteron desteğine eklenecek bu tedaviler de sertleşme kalitesini mutlaka artıracaktır."



Bilinçsiz ilaç kullanımına dikkat


Op. Dr. Işık, andropoz dönemindeki erkekleri eczanelerden ilaç alma konusunda da uyararak, "Sertleşme sorunu ya da cinsel isteksizlik yaşayan ileri yaştaki hastalara tek uyarımız; gidip kendi başlarına eczanelerden bir ilaç talep etmemeleridir. Erkekte andropoz süreci başladıysa eczaneden alınan ilaçların tek başına bir fayda sağlamayacağını hastalarımızın bilmesi gerekir" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Curling Milli Takımı hazırlık kampı Erzurum’da devam ediyor
    1. Curling Milli Takımı hazırlık kampı..
    2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi..
    3. Pişken, yeniden milli takımda
    4. Kepez Yakutistan’ı ağırlayacak
    5. Van’da ’Urartu Göz Günleri’..
    6. Tuşba’da okul kantinleri denetlendi
    7. Gölpazarı Meyve Ürünleri Tarımsal..
    8. Eşini öldüren kocaya müebbet
    9. Karar sonrası Arda Turan’dan ilk..
    10. İSMEK'te yeni dönem kayıtları 13..
    11. Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü mesaisi..
    12. Hafızlık Yarışması Türkiye Finali..
    13. Mersin Büyükşehir Tenis Kulübü..
    14. Ermenistan’da meydana gelen deprem..
    15. Anlık mobil bildirim uygulamasını..
    16. Amasya Havalimanında 12 bin 977..
    17. 2020’de bir konutun maliyeti ne olacak?
    18. Aliağa Belediyesi, asansör denetiminde..
    19. Bilecik’te anız yangınları için..
    20. Sağlıklı andropoz dönemi için önemli..
    21. Babalar ve çocukları sabah namazında..
    22. Bitlis’te trafik kazasında ölü sayısı..
    23. İsrail askerlerinden Batı Şeria’ya..
    24. Çadır atölyede yaptığı yatlar uzak..
    25. Başkan Demirtaş’tan belediye..
    26. İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni
    27. Kadının çırpınışlarına dayanamadı,..
    28. Ölen torununu kucağında götürdü
    29. Batı Karadeniz Platformu Ankara’da..
    30. 15 yaşındaki kızın şüpheli ölümü
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim