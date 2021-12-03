  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sağlıkçıları ilgilendiren düzenleme ertelendi
Gündem

Sağlıkçıları ilgilendiren düzenleme ertelendi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin iyileştirmeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi konusunda, "Kanun teklifinin görüşmeleri, paydaşlarla da istişare edilerek konuyu etraflıca ele almak için 2022 yılı bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi.” açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 14:51:00 -
Sağlıkçıları ilgilendiren düzenleme ertelendi

Elitaş, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kanun teklifinin, Genel Kurulda görüşülmesi sırasında gelen talepler üzerine, pandemi sürecinde fedakarlıkla çalışan sağlık personelinin özlük haklarında iyileştirme yapmak için tüm siyasi parti gruplarının mutabakatıyla teklife yeni maddeler ihdas edildiğini hatırlattı.

Mustafa Elitaş, "Bu ihdası müteakiben Kanun teklifinin görüşmeleri, paydaşlarla da istişare edilerek konuyu etraflıca ele almak için 2022 yılı bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi." bilgisini verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küçük hırsızlar, çaldıkları arabayla 4 gündür geziyor!
Gündem

Küçük hırsızlar, çaldıkları arabayla 4 gündür geziyor!

Ordu’da bir oto galeriye giren üç çocuk, aldıkları kontak anahtarı ile araba çaldı. Rahatlığı ile dikkat çeken küçük hırsızlar, arabayla İst..
Güldal Akşit kaç yaşında? Güldal Akşit hastalığı neydi?
Biyografi

Güldal Akşit kaç yaşında? Güldal Akşit hastalığı neydi?

Eski Bakan Güldal Akşit yaşamını yitirdi. Peki, Güldal Akşit kimdir? Güldal Akşit hastalı neydi?
TÜİK'e alınmamıştı! Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Gündem

TÜİK'e alınmamıştı! Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, randevu verilmemesine rağmen TÜİK'e giden ve binaya alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert t..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay