Sağlıkçılardan gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Bölge Hıfzıssıhha Sivil Savunma Şubesi koordinasyon merkezinde gerçekleşen tatbikata 112 acil Sağlık, (UMKE) ve Erzurum İtfaiye ekipleri katıldı.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Bölge Hıfzıssıhha Sivil Savunma Şubesi koordinasyon merkezinde gerçekleşen tatbikata 112 acil Sağlık, (UMKE) ve Erzurum İtfaiye ekipleri katıldı.

Yangın tatbikatı öncesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden Eğitmen Salih Kahraman, sağlık çalışanlarına önce eğitim verdi sonra gerçeği aratmayan yangın uygulamasına geçildi.

Erzurum Bölge Hıfzıssıhha salonunda verilen eğitimden sonra yangın tatbikatı görülmeye değerdi. Yangın alarmı ile tatbikata başlayan çalışanlar, konsantre oldukları tatbikatta her anıyla gerçeği aratmadılar.

Alarmla birlikte çığlıklar atarak koşuşan, sağlık çalışanları yangın varmışçasına aynı duyguyu yaşadılar. İtfaiye ekipleri yangın esnasında içerde olanları tek tek kurtarırken UMKE ve 112 acil sağlık ekibianında yaralılara müdahale ederek ambulanslara taşındı.

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