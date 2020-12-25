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Aktüel Sağlık uzmanlığı atamalarında "dil yeterliği belgesi"nin teslim süresine yönelik düzenleme
Aktüel

Sağlık uzmanlığı atamalarında "dil yeterliği belgesi"nin teslim süresine yönelik düzenleme

Yeniakit Publisher
2020-12-25 13:28:58 -
Sağlık uzmanlığı atamalarında "dil yeterliği belgesi"nin teslim süresine yönelik düzenleme

ANKARA (AA) - Sağlık uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için dil yeterliğine ilişkin ilgili belgenin teslim edilmesi gereken iki yıllık süreye, "aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri" dahil edilmeyecek.

"Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için, uzman yardımcılığı döneminde veya yeterlik sınavından itibaren aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en geç iki yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (KPDS) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ibraz etmesi şartı aranacak.

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