THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23
impression

Sağlık turizminde hedef 5 yılda 10 milyar dolar

Sağlık turizminde gelir seviyesi yüksek ülkelerden de turist geldiğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık turizminde 5 yıl içinde 10 milyar dolar gelire ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 09:38
Sağlık turizminde hedef 5 yılda 10 milyar dolar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık turizminde 5 yıl içinde 10 milyar dolar gelire ulaşacağımıza inanıyorum” dedi. Bakan Koca, Türkiye’nin sağlık stratejileri içinde sağlık turizminin önemli bir yer tuttuğunu belirterek bu kapsamda önemli çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi. 

Türkiye’de sunulan sağlık hizmetinin hem uygun fiyatlı hem de son derece kaliteli olduğunu ifade eden Koca, şöyle konuştu: “Sağlık turizminde son on yılda ciddi bir ivme yakaladık ama sağlık hizmetlerinde geldiğimiz nokta düşünüldüğünde potansiyelimizin çok altındayız. Sağlık turizminde gelirimiz yılda bir buçuk milyar doları bulmuyor. Halbuki biz kapasitemizi tam olarak ortaya koyarak sağlık turizmi gelirlerimizi katbekat artırmayı hedefliyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla 5 yıl içinde 10 milyar dolar gelire ulaşacağımıza inanıyorum.” 

“Şehir hastaneleri atılım getirecek”

Sağlık turizminde Türkiye’yi tercih eden ülkelerin Azerbaycan, Irak, Gürcistan, Almanya ve Rusya olduğunu aktaran Koca, yalnızca komşu ülkelerden değil, uzak coğrafyalardan, gelir seviyesi yüksek ülkelerden de turist geldiğini söyledi.

Koca, bunun için hedef ülkelerle ikili işbirlikleri geliştirildiğini dile getirerek, “Bugünkü tablo, başlıca özel hastanelerimizin bireysel gayretleri ile gerçekleşti. Kamu desteği ise sınırlı kaldı. Özellikle Şehir Hastaneleri bu konuda büyük bir atılım getirecek” diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 09:38
  1. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  2. Azerbaycan
  3. Irak
  4. Gürcistan
  5. Almanya
  6. Rusya
  7. Sağlık turizmi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık turizminde hedef 5 yılda 10 milyar dolar
    1. Sağlık turizminde hedef 5 yılda 10..
    2. Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta..
    3. ‘Helal Akreditasyon Kurumu 2019’da..
    4. ﻿TEI’nin geliştirdiği motorlar test..
    5. İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti..
    6. ALTAY’da seri üretim başlıyor! İlk..
    7. Türk firmaları inşa etti! Yeni..
    8. Aile kavramını yok ediyorlar
    9. 2019 KPSS YKS ALES sınavı ne zaman..
    10. Trump'tan Macron'a tepki
    11. PKK'ya ağır darbe! 1 haftada içinde 4..
    12. Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'nde..
    13. Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Tufan'a..
    14. Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır?
    15. Kirli oyun deşifre oldu! Sildiler ama...
    16. Vatandaş bunu istiyor... Erdoğan'a 700..
    17. Sezgin Tanrıkulu: HDP'yle ittifak..
    18. Trabzonspor, Malatyaspor karşısında..
    19. AK Parti'de Ankara adaylığı için ismi..
    20. Erdoğan'ın çantasındaki 7 dosya... 13..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti