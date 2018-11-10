Sağlık turizminde hedef 5 yılda 10 milyar dolar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık turizminde 5 yıl içinde 10 milyar dolar gelire ulaşacağımıza inanıyorum” dedi. Bakan Koca, Türkiye’nin sağlık stratejileri içinde sağlık turizminin önemli bir yer tuttuğunu belirterek bu kapsamda önemli çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi.

Türkiye’de sunulan sağlık hizmetinin hem uygun fiyatlı hem de son derece kaliteli olduğunu ifade eden Koca, şöyle konuştu: “Sağlık turizminde son on yılda ciddi bir ivme yakaladık ama sağlık hizmetlerinde geldiğimiz nokta düşünüldüğünde potansiyelimizin çok altındayız. Sağlık turizminde gelirimiz yılda bir buçuk milyar doları bulmuyor. Halbuki biz kapasitemizi tam olarak ortaya koyarak sağlık turizmi gelirlerimizi katbekat artırmayı hedefliyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla 5 yıl içinde 10 milyar dolar gelire ulaşacağımıza inanıyorum.”

“Şehir hastaneleri atılım getirecek”

Sağlık turizminde Türkiye’yi tercih eden ülkelerin Azerbaycan, Irak, Gürcistan, Almanya ve Rusya olduğunu aktaran Koca, yalnızca komşu ülkelerden değil, uzak coğrafyalardan, gelir seviyesi yüksek ülkelerden de turist geldiğini söyledi.

Koca, bunun için hedef ülkelerle ikili işbirlikleri geliştirildiğini dile getirerek, “Bugünkü tablo, başlıca özel hastanelerimizin bireysel gayretleri ile gerçekleşti. Kamu desteği ise sınırlı kaldı. Özellikle Şehir Hastaneleri bu konuda büyük bir atılım getirecek” diye konuştu.