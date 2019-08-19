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Sağlık-Sen’den Uludere Devlet Hastanesine ziyaret

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal ve beraberindeki sendika yöneticileri Uludere Devlet Hastanesine İdari ve Mali İşler Müdürü olarak göreve Başlayan Şule Coşkun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:16
Sağlık-Sen’den Uludere Devlet Hastanesine ziyaret

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal ve beraberindeki sendika yöneticileri Uludere Devlet Hastanesine İdari ve Mali İşler Müdürü olarak göreve Başlayan Şule Coşkun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.


Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal ve beraberindeki Şube Başkan yardımcıları Selim Taşar, Gürgün Günel ve Sefer Göktaş ile Uludere ilçe temsilcisi Tarık Babat Uludere Devlet Hastanesine İdari ve Mali İşler Müdürü Şule Coşkun’u makamında ziyaret edip, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette kısa bir açıklama yapan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal; "Uludere ilimizin güzel ve sakin ilçelerinden biridir. Burada çalışanlar ayrı bir özveriyle çalışıyorlar sosyal olanakların az olduğu bir yer olması nedeniyle yöneticilerin burada motivasyonu yüksek tutulmasına özen göstererek birlik içerisinde çalışmaları gerektiğine inanıyorum. Çünkü sağlık bir ekip işi olduğu gerçeğinden hareketle çalışanın çalışma aşkı idarecilerin elinde olup idarecileri de başarıya götüren çalışanlardı. Bu nedenle idareci çalışanla birlikte iş barışı ve ekip işi olduğu bilinci ile çalışması durumda performansın üzerinde bir çalışma olacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle UludereDevlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü olarak göreve başlayan Şule Coşkun’a görevinde başarılar diler Yüce Allah’tan muvaffakiyetler dileriz” dedi.


Uludere Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Şule Coşkun ise idare ile çalışanların el birliğinde olması gerektiğinden hareketle tüm çalışanlar olarak halka en iyi hizmeti vermeye gayret edeceklerini söyledi. Çoşkun, "Amacımız bu görevimizle birlikte halkımıza hak ettiği sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmaktır. Sağlık hizmetine katkı sunan sivil toplum örgütlerinin desteği bizler için büyük önem arz etmektedir. Sağlık-Sen Şırnak Şube yöneticileri ve Uludere ilçe başkanın ziyaretleri bizleri ziyadesi ile mutlu etmiş olup, ziyaretleri ve desteklerinden ötürü teşekkür ederim" diye konuştu.


Sağlık-Sen Uludere İlçe Başkanı Tarık Babat ise sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğunu belirterek hep birlikte sağlık çalışanlarının halka iyi hizmet vermek adına gayret içinde olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:16
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