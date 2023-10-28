Sağlık-Sen Şube Başkanı Kerkez’den 29 Ekim mesajı: “Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız”

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılını büyük bir coşku, gurur ve sevinçle kutladıkları belirten Sağlık-Sen Gaziantep Üniversite Hastanesi Şube Başkanı Cuma Kerkez, atalarımızın canları ve kanları pahasına kurdukları Cumhuriyeti ilelebet yaşatma azmi ve kararlılığından asla taviz vermeyeceklerini söyledi.

“CUMHURİYETİN KIYMETİNİ BİLELİM”

Başkan Kerkez, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan milletimiz, tarihin her döneminde bağımsız ve hür yaşamıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrası ülkemizi işgal ederek, milletimizi bağımsızlığından ve hürriyetinden mahrum bırakmayı amaçlayan emperyalist güçlerin hain emelleri yine milletimizin kararlı duruşu ile hüsrana uğramıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir araya gelen milletimiz, adeta bir kahramanlık destanı olan Kurtuluş Savaşının ardından Türkiye Cumhuriyetini kurarken, bağımsızlığı için mücadele eden tüm milletlere de örnek olmuştur.

Maalesef 100 yıl önce olduğu gibi şimdi de coğrafyamız emperyalist güçlerin tehditleri altındadır. Bugün tüm dünyanın gözleri önünde Filistin’de, Gazze’de yaşanan katliamlar, bizim bu coğrafyada güçlü ve istikrarlı bir devlet olmamızın önemini ortaya koyarken, Cumhuriyet’in değerini hatırlatması açısından da çok önemliyiz. Millet olarak bizler bugün bir arada özgür ve bağımsız bir şekilde, huzur ve barış içerisinde yaşıyorsak, bunu atalarımızın canları ve kanları ile kurduğu Cumhuriyete borçluyuz. Bu nedenle Cumhuriyete sahip çıkmak, Cumhuriyetin güçlenmesi ve ilelebet yaşaması için çalışmak hepimizin en önemli görevidir. Cumhuriyetin 100. yılını kutlarken, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

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