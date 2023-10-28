  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sahtekar ABD! Ukrayna için çocuklar ölüyor derken Gazze için bakın ne dedi

29 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Adalet Bakanı Tunç'tan BM'nin ateşkes kararıyla ilgili açıklama

Dünya basınında Erdoğan yankısı! Filistin Mitingi’ndeki tarihi konuşması manşetlerde yerini aldı

Filistin'den dünyaya mesaj: Gıyabımızda cenaze namazı kılmayın, çünkü…

Gazze'den kahreden haber! 'Sona ermiştir' denilerek duyuruldu

İran neden Hamas'ı yüzüstü bıraktı? Şii âlim Tufeyli’den şok eden sözler

Türkiye'nin inşaat devinden kötü haber! Mülkleri icradan satılmaya başlandı

Türkiye'den İsrail'e tokat gibi cevap: 19 Ekim'de zaten gittiler

Altında şikayetler patladı! Hükümet alım satımla ilgili yeni kararı duyurdu, sistem tamamen değişiyor
Aktüel Sağlık-Sen Şube Başkanı Kerkez’den 29 Ekim mesajı: “Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız”
Aktüel

Sağlık-Sen Şube Başkanı Kerkez’den 29 Ekim mesajı: “Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız”

Yeniakit Publisher
2023-10-28 20:35:00 -
Sağlık-Sen Şube Başkanı Kerkez’den 29 Ekim mesajı: "Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız"

Sağlık-Sen Gaziantep Üniversite Hastanesi Şube Başkanı Cuma Kerkez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılını büyük bir coşku, gurur ve sevinçle kutladıkları belirten Sağlık-Sen Gaziantep Üniversite Hastanesi Şube Başkanı Cuma Kerkez, atalarımızın canları ve kanları pahasına kurdukları Cumhuriyeti ilelebet yaşatma azmi ve kararlılığından asla taviz vermeyeceklerini söyledi. 

CUMHURİYETİN KIYMETİNİ BİLELİM”

Başkan Kerkez, mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan milletimiz, tarihin her döneminde bağımsız ve hür yaşamıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrası ülkemizi işgal ederek, milletimizi bağımsızlığından ve hürriyetinden mahrum bırakmayı amaçlayan emperyalist güçlerin hain emelleri yine milletimizin kararlı duruşu ile hüsrana uğramıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir araya gelen milletimiz, adeta bir kahramanlık destanı olan Kurtuluş Savaşının ardından Türkiye Cumhuriyetini kurarken, bağımsızlığı için mücadele eden tüm milletlere de örnek olmuştur. 

Maalesef 100 yıl önce olduğu gibi şimdi de coğrafyamız emperyalist güçlerin tehditleri altındadır. Bugün tüm dünyanın gözleri önünde Filistin’de, Gazze’de yaşanan katliamlar, bizim bu coğrafyada güçlü ve istikrarlı bir devlet olmamızın önemini ortaya koyarken, Cumhuriyet’in değerini hatırlatması açısından da çok önemliyiz. Millet olarak bizler bugün bir arada özgür ve bağımsız bir şekilde, huzur ve barış içerisinde yaşıyorsak, bunu atalarımızın canları ve kanları ile kurduğu Cumhuriyete borçluyuz. Bu nedenle Cumhuriyete sahip çıkmak, Cumhuriyetin güçlenmesi ve ilelebet yaşaması için çalışmak hepimizin en önemli görevidir. Cumhuriyetin 100. yılını kutlarken, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23