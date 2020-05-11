Sağlık-Sen, Hemşireler Haftasında sorunlarını çözülmesini bekliyor

Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu yaptığı açıklamada, “Hemşireler Haftasında, sorunların çözümünün sağlık çalışanlarına hakkın teslimi noktasında adaletin ve vicdanın gereği olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu Hemşireler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Hemşireler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezleri arasındadır. Büyük fedakarlıkla yürüttükleri vazifeleri dolayısıyla da herkes tarafından saygı ve takdirle karşılanırlar. Hemşirelerin, tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınındaki hayati rolleri, insanlar nezdinde saygın konumunu daha da pekiştirmiştir. Aynı durum ülkemiz için de geçerlidir. Tüm sağlık çalışanlarımız gibi hemşire arkadaşlarımız da salgının en başından beri büyük özveri göstererek adeta destan yazmışlardır. Üstelik bu özveriyi, hemşire istihdamı noktasında, OECD ülkeleri arasında en alt sıralarda yer almalarına rağmen göstermişlerdir. Sağlık-Sen olarak, sağlık hizmetlerindeki fiziki iyileştirmelere rağmen başta hemşire kadrosunda çalışanlar olmak üzere sağlıkta istihdam eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu buradan bir defa daha hatırlatmak istiyoruz. Bu sorun, fazla mesai ve zorlu çalışma koşullarıyla birlikte düşünüldüğünde daha yakıcı hale gelmektedir. Öyle ki çoğu sağlık çalışanı, mesai bitiminde evine gittiğinde çocuğuna zaman ayıracak dermandan yoksun olabilmektedir. Elbette hemşire arkadaşlarımız dahil, sağlık emekçilerinin tamamı, artık bazıları kronikleşen daha başka sorunlarla da mücadele etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu sorunları görmezden gelmek, ötelemek, yok saymak sağlık çalışanlarının ağır iş yükünü artırıp, ümitsizliklerini derinleştireceği gibi yürütülen sağlık hizmetlerini de olumsuz etkilemektedir. Oysa sağlık hizmetleri kutsaldır ve ihtiyaç duyan herkes hak ettiği hizmeti, onurluca almak mecburiyetindedir.” diye konuştu.

Sağlık hizmetlerini sırtlayan sağlık çalışanlarının, yaşadıkları sorunlara değinen ve bu sorunların biran önce çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydeden Irgatoğlu şunları söyledi: “Hakkaniyetli bir döner sermaye sistemi oluşturulmalı, her sağlık çalışanı alın terinin karşılığını hakkıyla almalı. Farklı türdeki sözleşmeli istihdam modelleri çalışma barışını bozuyor. Sözleşmeli istihdam türüne son verilmeli, 4-B’liler, vekil ebe ve hemşireler, kamu dışı çalışanlar kadroya geçirilmeli. 3600 Ek Gösterge sağlık çalışanları için lüks değil, haktır. Verilen sözler tutulmalı, 3600 branş ayırımı yapılmadan, bütün sağlık çalışanlarını kapsayarak çıkarılmalı. Şiddet Yasası tavizsiz bir şekilde işletilmeli, şiddet yapanın yanına kar kalmamalı. Sınavını sahada hakkıyla veren sağlık çalışanları, Unvan Değişikliği Sınavı’ndan muaf tutulmalı. Bir defaya mahsus unvan değişikliği sınavsız yapılmalı. Fedakar sağlık çalışanlarının çocukları, kreşlerde güven içinde kalmalı. Hastanelerde 24 saat esaslı kreş hizmeti verilmeli. Lisans tamamlama hakkı 2014 sonrası mezunlara da tanınmalı, fırsat eşitliğindeki zaman engeli kaldırılmalı. İcap nöbetleriyle normal nöbetlerde aynı emek sarf ediliyor. İcap nöbeti ücretleri kesintisiz ve eksiksiz ödenmelidir.”

“Sağlık-Sen olarak bu sorunların çözümünün sağlık çalışanlarına hakkın teslimi noktasında adaletin ve vicdanın gereği olduğuna inanıyoruz.” diyen Irgatoğlu, “Hemşireler Haftası dolayısıyla, bu inancımızı ve kararlılığımızı bir defa daha tekrarlıyor; fedakar ve cefakar tüm hemşirelerimizin bu anlamlı gününü içtenlikle kutluyoruz.” dedi.