Sağlık-Sen Hemşireler Günü’nü kutladı

Sağlık-Sen Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin, ‘12 Mayıs Hemşireler Günü’ nedeniyle yayımladığı mesajında, hemşirelerin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezleri arasında olduğunu söyledi.

Mesajında, hemşirelerin tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü salgınındaki hayati rollerinin, insanlar nezdindeki saygın konumunu daha da pekiştirdiğini ifade eden Sağlık-Sen Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin, “Sağlıkta çalışanların sorunlarının çözümü adaletin ve vicdanın gereğidir. Hemşireler büyük fedakârlıkla yürüttükleri vazifeleri dolayısıyla da herkes tarafından saygı ve takdirle karşılanırlar. Aynı durum ülkemiz için de geçerlidir. Tüm sağlık çalışanlarımız gibi hemşire arkadaşlarımız da salgının en başından beri büyük özveri göstererek adeta destan yazmışlardır. Üstelik bu özveriyi, hemşire istihdamı noktasında, OECD ülkeleri arasında en alt sıralarda yer almalarına rağmen göstermişlerdir” dedi.

AB ülkelerinde 100 bin kişiye 765 hemşire, Türkiye’de ise 100 bin kişiye 240 hemşire düştüğünün altını çizen Bilgin, “Bu sayısal azlık hemşirelerin iş yükleri fazlalığı dışında zaman olarak çok daha fazla çalışmalarına sebep olmaktadır. Sağlık-Sen olarak, sağlık hizmetlerindeki fiziki iyileştirmelere rağmen başta hemşire kadrosunda çalışanlar olmak üzere sağlıkta istihdam eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu buradan bir defa daha hatırlatmak istiyoruz. Bu sorun, fazla mesai ve zorlu çalışma koşullarıyla birlikte düşünüldüğünde daha yakıcı hale gelmektedir. Öyle ki çoğu sağlık çalışanı, mesai bitiminde evine gittiğinde çocuğuna zaman ayıracak dermandan yoksun kalabilmektedir. Bu vesileyle fedakar ve cefakar tüm hemşirelerimizin Hemşireler Günü’nü içtenlikle kutluyorum” dedi.