0553 313 94 23

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Kuluöztürk: “Yeni bir teklif bekliyoruz”

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 5’inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerine ilişkin, "Piyasanın rakamları net bir şekilde önümüzde dururken teklif edilen rakamlar mantıkla çelişiyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 11:17
Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Kuluöztürk: “Yeni bir teklif bekliyoruz”

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 5’inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerine ilişkin, "Piyasanın rakamları net bir şekilde önümüzde dururken teklif edilen rakamlar mantıkla çelişiyor. Yeni ve beklentileri kapsayan, ülkenin ekonomikgerçeklikleriyle bağdaşan bir teklif bekliyoruz" dedi.


5’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Memur-Sen ve hükümet yetkilileri bir araya geldi. Yapılan görüşmede, 2020 yılı için yüzde 3 refah payı, taban aylığa 200 TL ilave ve yüzde 8+7 zam, 2021 yılı için yüzde 2 refah payıyla yüzde 6+6 zam talebinde bulunan Memur-Sen’e hükümetin cevabı 2020 için yüzde 3 buçuk+3, 2021 için yüzde 3+ 2 buçuk oldu.


Memur-Sen Konfederasyonu’nun kamu işveren heyetine kabul edilebilir bir teklifle gittiğini hatırlatan Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, hükümet tarafından yapılan teklifin binlerce memur ve memur emeklisi üzerinde şok etkisi oluşturduğunu belirtti.


Kuluöztürk, “İçinde bulunduğumuz ekonomik durum ortadayken bu teklifin hangi gerçeklere dayatıldığını bilemiyoruz. Temel gıda maddeleri başta olmak üzere, elektrik, doğalgaz, akaryakıt fiyatlarına gelen zamların oranları ortada. Piyasanın rakamları net bir şekilde önümüzde dururken teklif edilen rakamlar mantıkla çelişiyor. Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değildir. Sayın Genel Başkanımız ve heyetimiz, görüşmeleri terk ederek bu durumu ortaya koymuşlardır. Böyle bir teklifi kabul etmemiz sendikacılık anlayışımızla asla bağdaşmaz. Çünkü ortada kabul edilemez bir teklif söz konusudur. Yeni ve beklentileri kapsayan, ülkenin ekonomikgerçeklikleriyle bağdaşan bir teklif bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:17
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükkılıç: "Bizim davamız hizmet davası"
    1. Büyükkılıç: "Bizim davamız hizmet..
    2. Esnaf İmamoğlu'na isyan etti!..
    3. Tekirdağ’da bir tekne dolusu kaçak..
    4. Bu havuz 400 yıldır insanları..
    5. Selçuklu’nun Anadolu’daki mührü:..
    6. Babader Başkan Yardımcısı Tan isyan..
    7. Azad Keşmir'de toprak kayması
    8. Soçi’de sel felaketi
    9. Çukurca’da İHA alarmı
    10. Otomobil, aniden yola çıkan kadına..
    11. Gazişehir Gaziantep’te Süper Lig..
    12. CHP zulmetti AK Parti ihya etti
    13. Fenerbahçe, sezona evinde iyi başlıyor
    14. Osetyalı gelin Müslüman olup Zehra..
    15. Adana’nın güneşi, Şehir Hastanesi’ni..
    16. Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı..
    17. Ekonomi basınının "yıldızı" Güngör..
    18. Her yağmur’da İBB’yi yerden yere vuran..
    19. Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk
    20. Devrek’te 3 büyükbaş hayvan çalındı
    21. Babader Başkan Yardımcısı Tan isyan..
    22. Bu olay 50 milyonda bir gerçekleşiyor!..
    23. Fenerbahçe sezon açılışlarında..
    24. Bir kulaçla değişen hayatlarını..
    25. Bellona Kayseri Basketbol'da transfer
    26. "Taraftarımıza mücadeleci bir takım..
    27. Van Gölü kıyısındaki Atayurdu’nu..
    28. ÖSO birliklerini terörist ilan..
    29. (Özel) Bakan çağrıda bulundu, eğitim..
    30. Milli cimnastikçiler Tokyo için umutlu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!