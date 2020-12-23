Sağlık sektöründeki ithal bağımlılığı azaltacak iş birliği

BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Ermaksan firması arasında, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında gerçekleştirilen iş birliğiyle sağlık sektöründe kullanılan malzeme ve ürünlerin yerli üretimi konusunda bilimsel çalışmalar yürütülecek.

BUÜ'den yapılan açıklamaya göre, iş birliği protokolünün imza töreni, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kılavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'nda mesafe kat ettiklerini ve farklı alanlarda önemli protokoller imzaladıklarını belirtti.

Ermaksan ile yapılan iş birliği protokolünün önemine değinen Kılavuz, şunları kaydetti:

"Sağlık alanında tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakültelerini ilgilendiren özel bir çalışma olacak. Türkiye genelinde ve hatta dünyada ses getirecek bir proje olacağına inanıyoruz. Projelerin sonunda ortaya çıkacak veriler, patentler ve elde edilecek ürünlerle hem dışarıdan gelecek pek çok malzemenin Türkiye'de üretilmesi, hem de yurt dışına pazarlanması sağlanmış olacak. Sağlık alanında insanlığa dokunan, hayırlı sonuçlar elde edeceğimiz bu projeyi çok önemsiyoruz."

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan da yatırımlarının mutlak surette akademik desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Artık sanayi şirketleri, tek başına, salt üretim yaparak bir yere gelemiyor. Bunun içine bilimi de katmak gerekiyor. Akademisyenlerin projelerimize değer katması gerekiyor. Bu anlamda üniversitemiz ile imzaladığımız protokolü çok önemsiyoruz. Protokol sayesinde lazer sistemleri, 3D sistemleri, mikrobiyoloji alanı başta olmak üzere birçok alanda özel bir işbirliği sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.



İmzalanan işbirliği protokolüyle üç doktora öğrencisi, Ermaksan bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda görev alacak. Doktora süresi boyunca 4 bin 500 lira maaş alacak öğrenciler, eğitimlerini tamamlamalarının ardından en az 3 yıl daha firma bünyesinde çalışma imkanına sahip olacak.