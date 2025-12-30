  • İSTANBUL
Yaşam Sağlık riski uyarısı: Yaygın kullanılan temizlik ürünü yasaklandı
Yaşam

Sağlık riski uyarısı: Yaygın kullanılan temizlik ürünü yasaklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sağlık riski uyarısı: Yaygın kullanılan temizlik ürünü yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, Best marka yağ çözücünün güvensiz olduğunu tespit etti ve ürünün piyasadan toplatılmasına ile satışının yasaklanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, Best marka yağ çözücünün satışını yasakladı, piyasadan toplatılmasına karar verdi. Ürünün 'güvensiz' olduğu belirtilirken, görme bozukluğu, yanık ve yaralanmalara neden olabileceği belirtildi.

GÖRME BOZUKLUKLARINA YOL AÇABİLİR

Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı uyarıda, Best markalı temizlik ürününün kullanımının sağlıksız ve güvensiz olduğunu tespit etti. Ürünle ilgili yapılan açıklamada, görme bozukluğu, yanık ve yaralanmalara neden olabileceği vurgulandı.

