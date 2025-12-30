Sağlık riski uyarısı: Yaygın kullanılan temizlik ürünü yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, Best marka yağ çözücünün satışını yasakladı, piyasadan toplatılmasına karar verdi. Ürünün 'güvensiz' olduğu belirtilirken, görme bozukluğu, yanık ve yaralanmalara neden olabileceği belirtildi.

GÖRME BOZUKLUKLARINA YOL AÇABİLİR

Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı uyarıda, Best markalı temizlik ürününün kullanımının sağlıksız ve güvensiz olduğunu tespit etti. Ürünle ilgili yapılan açıklamada, görme bozukluğu, yanık ve yaralanmalara neden olabileceği vurgulandı.