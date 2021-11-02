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Ekonomi Sağlık personeli alımı ne zaman?
Ekonomi

Sağlık personeli alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi | Sağlık çalışanları son zamanlarda sık sık ‘sağlık personeli alımı var mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sağlık personeli alımı ne zaman hangi branşlarda? Sağlık Bakanı personel alımı açıklaması

Yeniakit Publisher
2021-11-02 20:50:00 -
Sağlık personeli alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı | Sağlık çalışanlarının beklediği ‘personel alımı’ konusunda Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Peki, sağlık personeli alımı ne zaman?

Sağlık personeli alımı ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merakla beklenen personel alımı konusunda açıklamalarda bulundu. Meclis’te gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Koca, sağlıklıların beklediği atamalarla ilgili soruyu cevaplandırdı. Bakan Koca, “Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde, önümüzdeki bir kaç hafta içinde sayı ile ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili bir açıklamada yapılmış olur. Biraz daha sabredelim. Çok uzamayacak” dedi.

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