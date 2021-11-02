Sağlık Bakanlığı personel alımı | Sağlık çalışanlarının beklediği ‘personel alımı’ konusunda Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Peki, sağlık personeli alımı ne zaman?

Sağlık personeli alımı ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merakla beklenen personel alımı konusunda açıklamalarda bulundu. Meclis’te gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Koca, sağlıklıların beklediği atamalarla ilgili soruyu cevaplandırdı. Bakan Koca, “Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde, önümüzdeki bir kaç hafta içinde sayı ile ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili bir açıklamada yapılmış olur. Biraz daha sabredelim. Çok uzamayacak” dedi.