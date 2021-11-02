Sağlık personeli alımı branş dağılımı
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımı konusunda açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanları da alımların ne zaman olacağını, hangi branşlarda alım gerçekleşeceğini araştırıyor. Sağlık personeli alımı hangi branşlarda olacak?
Sağlık çalışanları, sağlık personeli alımının detaylarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personeli alını ne zaman başvuru şartları neler?
Sağlık personeli alımı branş dağılımı
Sağlık personeli alımlarının ne zaman olacağı merak konusu. Alımlara ilişkin Bakan Koca, “Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde, önümüzdeki bir kaç hafta içinde sayı ile ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili bir açıklamada yapılmış olur. Biraz daha sabredelim. Çok uzamayacak” dedi.