  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sağlık personeli alımı branş dağılımı
Ekonomi

Sağlık personeli alımı branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımı konusunda açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanları da alımların ne zaman olacağını, hangi branşlarda alım gerçekleşeceğini araştırıyor. Sağlık personeli alımı hangi branşlarda olacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-02 21:02:00 -
Sağlık personeli alımı branş dağılımı

Sağlık çalışanları, sağlık personeli alımının detaylarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personeli alını ne zaman başvuru şartları neler?

Sağlık personeli alımı branş dağılımı

Sağlık personeli alımlarının ne zaman olacağı merak konusu. Alımlara ilişkin Bakan Koca, “Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde, önümüzdeki bir kaç hafta içinde sayı ile ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili bir açıklamada yapılmış olur. Biraz daha sabredelim. Çok uzamayacak” dedi.

12 yaş altı ne zaman aşı olacak? 3 yaş üstü çocuklara korona aşısı yapılacak mı?
12 yaş altı ne zaman aşı olacak? 3 yaş üstü çocuklara korona aşısı yapılacak mı?

Sağlık

12 yaş altı ne zaman aşı olacak? 3 yaş üstü çocuklara korona aşısı yapılacak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muz ve pırasa yerseniz... Uzman isim çarpıcı detayı paylaştı
Sağlık

Muz ve pırasa yerseniz... Uzman isim çarpıcı detayı paylaştı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Selin Nur Ünal, hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.
ROKETSAN görüntüleri paylaştı! Hedefi böyle imha ediyor
Teknoloji

ROKETSAN görüntüleri paylaştı! Hedefi böyle imha ediyor

ROKETSAN tarafından yerli ve milli geliştirilen ALKA, Balistik Koruma Merkezi ve METE, Türkiye'nin sınır bölgelerinde güvenliği sağlamaya de..
Arap ülkesinden Türkiye açıklaması
Dünya

Arap ülkesinden Türkiye açıklaması

Ürdünlü milletvekili Salih el-Ermuti, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay