Sağlık çalışanları, sağlık personeli alımının detaylarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personeli alını ne zaman başvuru şartları neler?

Sağlık personeli alımı branş dağılımı

Sağlık personeli alımlarının ne zaman olacağı merak konusu. Alımlara ilişkin Bakan Koca, “Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde, önümüzdeki bir kaç hafta içinde sayı ile ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili bir açıklamada yapılmış olur. Biraz daha sabredelim. Çok uzamayacak” dedi.