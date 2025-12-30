Sağlık ordusu yılbaşında da görevinin başında!

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yılbaşında İstanbul'daki sağlık hizmetine yönelik açıklama yaptı. Doç. Dr. Güner açıklamada, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak, yılbaşı süresince vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunulabilmesi amacıyla tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kapsamda, kent genelinde oluşabilecek her türlü ihtiyaca hızlı ve etkili şekilde müdahale edebilmek için gerekli planlamalar titizlikle yapılmıştır. 31 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul genelindeki 60 sağlık tesisimizde sağlık hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülecektir. 31 Aralık itibarıyla 10 bin 552, 1 Ocak itibarıyla ise 10 bin 118 sağlık personelimiz görev başında olacaktır. Ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında il genelinde 340 aktif istasyonda, bin 304 sağlık personeli ile vatandaşlarımıza hizmet verilmeye devam edilecektir" dedi.

24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET

Açıklamasında devamında ise Doç. Dr. Güner, "Sağlık çalışanlarımız, yılın her günü olduğu gibi yeni yıl gecesinde de görevlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle ve özveriyle sürdürecektir. Gösterdikleri bu fedakarlık, toplum sağlığının korunması ve hizmetin sürekliliği açısından hayati önem taşımaktadır. Bu anlamlı katkıları dolayısıyla tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, İstanbul halkının yeni yılını sağlık, huzur ve esenlik temennilerimizle karşılıyoruz. Vatandaşlarımızın yeni yılı güven ve huzur içinde karşılayabilmesi için sağlık hizmetlerimiz, il genelinde 24 saat kesintisiz olarak sunulmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.