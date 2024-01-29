Sağlık ocağında korkutan yangın
Kemer Çamyuva Mahallesi'nde sağlık ocağında çıkan yangın korkuttu.
Çamyuva Sağlık Ocağı’nda dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken yangın yerine gelen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yetkililerden bilgi aldı.
Topaloğlu yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Çok şükür yangın kontrol altına alındı. Çıkış nedeni araştırılıyor. Jandarma ekiplerimiz de burada güvenlik önlemi aldı. Geçmiş olsun" dedi.
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