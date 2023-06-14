Sağlık ocağında dehşet! Doktor eşini öldürüp intihar etti! Kapıdaki afişte bakın ne yazıyordu

Antalya’nın Alanya ilçesinde, sağlık teknisyeni olduğu öğrenilen koca, aile sağlık merkezinde görevli doktor karısını bıçakla öldürdü, ardından tabancayla yaşamına son verdi. Her iki sağlık çalışanının da boşanmak üzere olduğu belirtildi. Öte yandan sağlık ocağının girişinde bulunan afiş dikkat çekti. İşte korkunç olayda detaylar...

Olay, Alanya’da bulunan Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Merkezde görev yapan doktor Melek Bağce, iddiaya göre boşanmak üzere olduğu Mustafa Bağce tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul’da bir hastanede teknisyen olarak görev yaptığı öğrenilen katil zanlısı Mustafa Bağce ardından tabancayla yaşamına son verdi.

Silah seslerinin duyulması üzerine odaya girenler, karı kocanın cansız bedeniyle karşılaştı.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası her iki cenaze Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir çok büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, tüm sağlık çalışanlarına baş sağlığı diledi.

Olayı duyup bölgeye gelen Mahalle Muhtarı Hasan Uysal, "Sağlık ocağında cinayet oldu diye bana telefon geldi. Mahallemizin ve hastalarımın çok sevdiği bir hocamızdı. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, kimsenin başına vermesin.

Bilhassa bir sağlık çalışanı olduğu zaman insan ayrı bir üzüntüye kapılıyor. Herhalde bugün boşanma mahkemeleri varmış. Oradan çıkıp buraya gelmişler eşini öldürmüş, ardından silahla kendini öldürmüş" dedi.

"Kadına el kal-ka-maz" yazısı

Sağlık ocağının girişinde ise yazan 'kadına el kalkamaz' yazısı dikkat çekti. Öte yandan Mustafa Bağce ile Melek Bağce’nin boşanmak üzere olduğu ve davalarının olduğu belirtildi.

"Her türlü cinayetin son bulmasını istiyoruz"

Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün bir sağlık çalışanı, hekim arkadaşlarını ailevi bir nedenle işlenmiş cinayetle kaybettiklerini söyledi.

Sağlık camiasına baş sağlığı dileyen Aldemir, "Her türlü cinayetin son bulmasını istiyoruz ama maalesef bu tür olaylar tekrar tekrar yaşanıyor. Bugün boşanma davaları olduğu söylenildi. Duruşma sonrasında bu cinayet işlenmiş." dedi.