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Sağlık Sağlık müdürü uyardı! Kurbanda et tüketimine…
Sağlık

Sağlık müdürü uyardı! Kurbanda et tüketimine…

Yeniakit Publisher
2023-06-27 14:41:00 -
Sağlık müdürü uyardı! Kurbanda et tüketimine…

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Kurban Bayramı’nda beslenmelere dikkat edilmesi istedi.

Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, beslenmede dikkat edilmesi gereken konular ile ilgili açıklamada bulundu.

Erdoğan Öz, “Kurban Bayramı’nda, bayram geleneklerimizden olan kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı artmaktadır. Bu dönemde şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp damar, mide ve diyabet (şeker) hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kurban Bayramı’nda; sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılması için alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğu unutulmayıp her zaman özen gösterilmelidir. Bayram namazı ve kurban kesme telaşı ile kahvaltı öğünü atlanmamalıdır. Öğünlerde aşırı besin tüketiminden kaçınılmalıdır, bir öğünde bir besin çok tüketildiyse diğer öğünlerde miktarı azaltılmalıdır. Havaların sıcak olmasının da etkisiyle su tüketimine önem verilmeli, günde en az 2 litre su tüketilmelidir. Hamur işleri ve ağır şerbetli tatlılar küçük porsiyonlar halinde tüketilmeli, kronik hastalıkları olanlar tatlı tüketiminden kaçınmalıdır” dedi.

Kurban kesiminin mutlaka belediyelerin belirlediği alanlarda yapılmasını belirten Erdoğan Öz, “Kurbanlık hayvanın kesinlikle veteriner hekim kontrolünden geçmiş sağlıklı hayvan olduğuna dikkat edilmelidir. Kesim işleminin hijyenik yerlerde yapılması oldukça önem taşımaktadır. Kurban sahiplerinin çıplak elle hayvanın kan ve dokularına temas etmemesi gerekiyor eldiven kullanarak gerekli korunma önlemlerini almaları oldukça önemlidir.

Sürücüler 3 saatte bir muhakkak 10-15 dakikalık mola vermeli, mola esnasında muhakkak 5 dakikada bir yürüyüş yapmalı. Sürücü ve her yolcunun mutlaka emniyet kemeri takması hayati önem taşımaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere tüm Adıyamanlı hemşerilerimizin Kurban bayramını kutlar hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı.
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