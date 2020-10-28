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Ekonomi Sağlık Federasyonu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Ekonomi

Sağlık Federasyonu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç: - "Cumhuriyet; umuttur, azimdir, kararlılıktır, coşkudur. Bizler cumhuriyetin 97. yılını ilk günkü gurur ve coşkuyla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu meclisimizi minnetle anıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:16:42 -
Sağlık Federasyonu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

İSTANBUL(AA) - Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dinç, mesajında, "Bağımsızlığın, demokrasinin, laikliğin, hukuk devletinin, birey ve insan olmanın, yurtta ve dünyada barış içinde yaşamanın, bilimsel eğitimin ve çocuklarımızın geleceğinin güvencesi olan Türkiye Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Akıl ve bilimin rehberliğinde ülkenin her şartta daha da güzel ve sağlıklı günlere ulaşacağına inandığını aktaran Dinç, şunları kaydetti:

"Geleceğe umutla bakıyoruz. Çünkü cumhuriyet; umuttur, azimdir, kararlılıktır, coşkudur. Bizler cumhuriyetin 97. yılını ilk günkü gurur ve coşkuyla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu meclisimizi minnetle anıyoruz.

Bu vesileyle havaların soğuduğu bu dönemde vatandaşlarımızı Kovid-19 tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan tüm tedbirleri çok daha özenli bir şekilde uygulamaları, sosyal mesafe ve maskeyi katiyen ihmal etmemeleri gerektiği konusunda tekrar uyarmak isterim."

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