  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katil İsrail askerlerinden Gazze itirafı: Kendimizi canavar gibi hissediyoruz "Bir tane bile akrabam yok" demişti: Sinem Dedetaş'ın kayınbiraderi komşu belediyede gözaltında Siyonist katiller Batı Şeria’da hırsızlığa soyundu: Filistinlilerin geçim kaynağına el koydular Bu sözü duvara asın! 'Çocuk özgüven kazansın derken terbiyeyi ıskaladık' Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar Trump'ın nükleer tehditlerine Pezeşkiyan'dan cevap: Asıl terörü siz estiriyorsunuz Oğlu tutuklandı, kendisi gözaltında... Eski vali Tuncay Sonel, Gülistan'ı arama çalışmalarına katılmış! Türkiye'den batarya üretimi hamlesi! Kritik ham madde adımı atıldı Uşak’ta skandalın perde arkası aralanıyor! Dijital Materyallerden “Özel Arşiv” ve “Hayali Personel” çıktı Sosyal medyada dijital temizlik: Çocuklar tehlikenin kıyısından dönüyor!
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sağlık ekibi ölümden döndü! Batı Yaka'da ambulansa saldırı

İşgal altındaki Batı Yaka’da Nablus ile Ramallah’ı bağlayan ana yolda ilerleyen Filistin ambulansı saldırıya uğradı.

İşgal altındaki Batı Yaka’da Nablus ile Ramallah arasındaki ana yoldan geçen bir Filistin ambulansı saldırıya uğradı. Sosyal medya paylaşılan bir videoda söz konusu ambulansın ön camının kırıldığı ve araçta hasar oluştuğu görüldü.

 

Videoda konuşan ambulans ekibinde sağlık görevlisi Beşşar el-Karyuti, Filistin topraklarını gasbeden 4 İsraillinin, Avitar yerleşimi yakınlarında Zatara yolu üzerinde, Nablus’un güneyindeki Karyut köyüne ait ambulansın yolunu kestiğini söyledi.

 

Hastaneye doğru gidiyorlardı

Karyuti, "Hastaneye doğru gidiyorduk. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler aniden ve doğrudan bize saldırarak, araca zarar vermeye başladı. Amaçları öldürmekti. Allah'ın lütfu olmasaydı kurtulamazdık." dedi.

 

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria’daki Filistin bölgelerini birbirine bağlayan yollarda benzer saldırılar düzenlediği, bunun da Filistinlilerin yaralanmasına, araçlarının zarar görmesine ve hayatlarının tehlikeye girmesine yol açtığı belirtiliyor.

 

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında artış yaşanıyor.

 

Bu süreçte 1149'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Filistin hükümetine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da mart ayında 1819 saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23