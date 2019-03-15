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Sağlık çalışanlarına yapılan şiddet kınandı

Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi sağlıkta şiddet konusunda son dönemde yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

15 Mart 2019 Cuma 10:55
Sağlık çalışanlarına yapılan şiddet kınandı

Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi sağlıkta şiddet konusunda son dönemde yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Erzi, Evde Sağlık Hizmetleri biriminde çalışan 1 doktor, 2 hemşire ve şoföre yapılan saldırıyı kınadı.


Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi, “Sağlıkta şifa dağıtan ellere şiddete hayır, sağlıkta şiddet kırmızı çizgimizdir diyerek, sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarına şiddet gösterilmemesi için Sağlık Sen olarak var gücümüzle toplumda farkındalık yaratmaya çalışırken sağlıkta şiddete yenileri ekleniyor” dedi.


“Bugün; fedakarca görevlerini ifa eden, mesai mefhumu gözetmeyen, haklı taleplerinin çoğu yarım yamalak olsa da küsmeden canla başla insanlığa hizmet etme aşkını muhafaza eden Sağlık Çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramıdır” diyen Erzi sözlerini şöyle sürdürdü. “Üzgünüz ve çok kızgınız. Bakanlığımızdan ve yetkililerden ivedilikle, daha kalıcı ve kesin çözümler, caydırıcı cezalar getirilmesini bekliyoruz. Sağlık çalışanlarının bayramı olan bugün de; Balıkesir de Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görev yapan 1 doktor, 2 Hemşire ve 1 Şoförden oluşan ekip ambulans olmadan binek bir araçla, evde sağlık hizmeti alan bir hastaya evinde müdahale ederken, acil hastaneye götürülmesi gerektiğini ve uzman hekim tarafından muayene edilmesi gerektiğini ve bunun içinde 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden ambulans gelmesi gerektiğini ve ambulans gelmesi için yardımcı olabileceklerini söyledikleri halde, hasta yakınları tarafından acımasızca saldırıya uğramış, ölümle tehdit edilmiş ve kendilerine bıçakla saldırıda bulunulmuştur. Evde Sağlık Ekibimiz kaçarak canını zor kurtarmıştır. İnanın bu acımasızlığı anlamış değiliz” dedi.


Erzi, “Bir sağlık çalışanının, şifa bekleyen bir hastayı dövdüğünü düşünün


“Sağlık çalışanları 7 gün 24 saat millete hizmet vermektedir ve şifa bekleyen hastalar onlardan hizmet beklemektedir. Güler yüzle, insanlığa hizmet eden sağlık çalışanları her hasta ile canla başla ilgilenmekte ve onlara yardımcı olmaya çalışmaktadır. Şimdi böyle bir durumda bir sağlık çalışanının hastayı darp etmesi ne kadar utanç verici bir durumsa, bir hastanın veya hasta yakınının da sağlık çalışanını darp etmeye çalışması aynı derece de utanç vericidir.” diyen ERZİ, bu olayın ve bu tür olayların yasal süreçlerinin önemle takipçisini olduklarını ve sonuna kadar sağlık çalışanlarının hakkını koruyarak suçlularında hak ettikleri cezaları alması için gerekli mücadeleleri sürdüreceklerini bildirdi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:55
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