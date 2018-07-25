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Sağlık çalışanlarına ‘erken emeklilik’ müjdesi

Hasta ve hasta yakınlarının saldırısına uğrayan sağlık çalışanlarına ‘erken emeklilik’ yolu açılıyor. Meclis’e sunulan tasarının yasalaşması halinde sağlık çalışanlarına ‘yıpranma’ hakkı tanınacak.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:07
Sağlık çalışanlarına ‘erken emeklilik’ müjdesi

Yıllardır ağır çalışma koşullarından dolayı mağdur olduklarını ifade eden sağlık çalışanlarının bu talebi sonunda karşılık buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık çalışanlarına verdiği bir müjde doğrultusunda sağlık çalışanlarının yıpranma payı hakkı TBMM’ne sunulan tasarıda yer aldı. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek tasarının kanunlaşması halinde “insan sağlık işlerinde” çalışanlar yıpranma payına ve dolayısıyla erken emeklilik hakkına kavuşacak.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:07
  1. Sağlık Bakanlığı
  2. Sağlık çalışanları
  3. Erken Emeklilik

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