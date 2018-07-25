Sağlık çalışanlarına ‘erken emeklilik’ müjdesi

Yıllardır ağır çalışma koşullarından dolayı mağdur olduklarını ifade eden sağlık çalışanlarının bu talebi sonunda karşılık buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık çalışanlarına verdiği bir müjde doğrultusunda sağlık çalışanlarının yıpranma payı hakkı TBMM’ne sunulan tasarıda yer aldı. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek tasarının kanunlaşması halinde “insan sağlık işlerinde” çalışanlar yıpranma payına ve dolayısıyla erken emeklilik hakkına kavuşacak.