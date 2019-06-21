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Sağlık çalışanlarına afet ve acil durum planı eğitimi düzenlendi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Eğitimi Teorik ve Uygulamalı olarak İl Merkezi ve İlçelerde bulunan Kamu ve Özel Hastanelerde görevli Yöneticilere eğitim verildi.

21 Haziran 2019 Cuma 12:40
Sağlık çalışanlarına afet ve acil durum planı eğitimi düzenlendi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Eğitimi Teorik ve Uygulamalı olarak İl Merkezi ve İlçelerde bulunan Kamu ve Özel Hastanelerde görevli Yöneticilere eğitim verildi.


Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından 18-19-20 Haziran 2019 tarihlerinde Kamu ve Özel Hastane Yönetici ve çalışanlarına, Sağlık Müdürlüğü Eğitmenleri Erkan Korkmaz, Ersin Kaypak ve Yahya Mete tarafından sinevizyon sunumu ile risklerin azaltılması, olası bir afet anında doğru davranış şekilleri, korunma yolları ve tahliye konuları başta olmak üzere afet ve acil durumlar için geniş kapsamlı olarak HAP (Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması) eğitimi verildi. Üç gün süren eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara ve eğitimcilere düzenlenen törenle teşekkür belgelerini İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner tarafından verildi.


Sağlık Müdürü Güner burada yapmış olduğu açıklamada, “Düzenlemiş olduğumuz bu eğitimde amacımız, olası bir afette hasta ve yaralılarımıza en iyi ve hızlı bir şeklide sağlık hizmetini sunmaktır. İnanıyorum ki bu eğitim çok faydalı geçmiştir. Bu nedenle eğitimcilerimize ve eğitime katılan hastane yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:40
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