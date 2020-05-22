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Sağlık çalışanları için bayramda da görevde olacaklar

Manisa Büyükşehir Belediyesi, arife gününden itibaren 4 gün boyunca 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sağlık çalışanlarının ulaşım anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatıyla ücretsiz servis hizmetine devam edecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:03:26 -
Sağlık çalışanları için bayramda da görevde olacaklar

Manisa Büyükşehir Belediyesi, arife gününden itibaren 4 gün boyunca 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sağlık çalışanlarının ulaşım anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatıyla ücretsiz servis hizmetine devam edecek.


Korona virüs salgını nedeniyle alının tedbirler kapsamında, 81 ilde, 23 Mayıs Cumartesi gününden başlamak üzere, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu süreçte Manisa’da toplu taşıma hizmetinin olmaması nedeniyle, sağlık çalışanlarının işe gitmede sorun yaşamaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi yine tedbir aldı. Alınan tedbir kapsamında 4 günlük kısıtlama uygulaması süresince, kamu kurumlarındaki sağlık çalışanlarına Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz servis hizmeti verilecek.


Toplum sağlığı için, sağlık çalışanlarının her dönem özveriyle çalıştığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı, sağlık çalışanlarımız çok büyük özveriyle mücadele veriyor. Bu bağlamda arife günü başlayacak ve 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında, sağlık çalışanlarımızın ulaşım anlamında zorluk yaşamaması için gerekli planlamayı yaptık. İl genelinde tüm kamu kurumlarındaki sağlık çalışanlarımıza özel servis tahsis ettik. Kamu hastaneleriyle irtibat kurup, nöbet listelerini alarak ulaşım planlamamızı yaptık. Sağlık çalışanlarımız görev yaptıkları hastanelerin yönetimiyle irtibat kurmaları halinde, servis güzergah bilgilerini alabilirler. Toplum sağlığı için her dönem mücadele eden sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Tüm hemşehrilerimin bir kez daha bayramını kutluyor, herkese sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

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