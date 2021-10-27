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Yerel Sağlık çalışanları dumandan etkilenen 7 kediye müdahale etti
Yerel

Sağlık çalışanları dumandan etkilenen 7 kediye müdahale etti

Denizli'de sağlık çalışanları yangında dumandan etkilenen 7 kediye müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 13:50:00 -
Sağlık çalışanları dumandan etkilenen 7 kediye müdahale etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve itfaiye ekiplerince tahliye edilen 7 kedi sağlık ekiplerinin oksijen desteğiyle tedavi edildi.

İtfaiye ekipleri dün gece İstiklal Mahallesi'nde bir ev yangına müdahale etti. Boş olduğu anlaşılan evdeki yangını kısa sürede söndürüldü. Binadaki 5'i yavru olmak üzere 7 kedi tahliye edildi.

Yangın nedeniyle olay yerinde bulunan sağlık görevlileri Ebubekir Törehan Taş, Aynur Budak ve İsmail Işık dumandan etkilenen kedilere oksijen desteği sağladı.

Kediler daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Ambulans görevlisi Ebubekir Törehan, kedilere yardım ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Vakada yangından etkilenen insan olmadığını ancak hayvan olduğunu öğrendiklerinde olay yerinden ayrılmadıklarını belirten Törehan, "Dumandan etkilenen kedileri o şekilde bırakamazdık, buna vicdanımız da el vermezdi. Amacımız cana dokunmak olduğu için hiç tereddüt etmeden ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak kedilere müdahalede bulunduk. Ambulansın içine alarak oksijen verdik, masaj yaptık. Sağlık çalışanları için her canlı önemlidir. İnsan ya da hayvan olması fark etmez." dedi.​​​​​​​

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