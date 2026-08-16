Gökyüzünde İHA savaşı! Rusya ve Ukrayna birbirini ateşe boğdu! 11 ölü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta uzun menzilli saldırılar giderek daha belirleyici hale geliyor. 16 Ağustos gecesi iki taraf da birbirlerinin yüzlerce kilometre derinliğindeki hedeflerini füze ve insansız hava araçlarıyla vurdu.

Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği saldırı, savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en büyük İHA operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. Rusya ise Ukrayna'daki sanayi tesisleri ve kentleri füze ve İHA'larla hedef aldı.

MOSKOVA'YA 600 İHA YÖNLENDİRİLDİ

Gecenin en çarpıcı gelişmesi Rusya'nın başkenti Moskova çevresinde yaşandı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in açıklamasına göre, cumartesi akşamından pazar sabahına kadar yaklaşık 600 Ukrayna İHA'sı Moskova yönünde ilerledi. Moskova bölgesinde bunlardan en az 201'inin hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca ülke genelinde 822 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini öne sürdü. Bu rakamların bağımsız kaynaklarca doğrulanamadığını belirtmek gerekiyor.

ROSTOV'A 150'DEN FAZLA İHA

Ukrayna'nın saldırılarının bir diğer merkezi Rusya'nın güneyindeki Rostov bölgesi oldu.

Rus yetkililere göre 150'den fazla İHA'nın hedef aldığı bölgede 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar bazı evlere ve bir tren istasyonuna zarar verirken bölgede orman yangını da çıktı.

Moskova bölgesinde ise bir İHA'nın özel bir eve isabet etmesi sonucu 83 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

DEV WILDBERRIES DEPOSU ALEV ALEV YANDI

Ukrayna İHA'ları Moskova yakınlarındaki Podolsk'ta bulunan Wildberries lojistik merkezini de vurdu.

Rusya'nın en büyük çevrimiçi perakendecilerinden Wildberries'e ait tesiste büyük yangın çıktı. Bölgeden gelen görüntülerde devasa siyah dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü. Domodedovo'daki başka bir lojistik tesiste de hasar bildirildi.

Ukrayna son dönemde Rusya'nın askeri üretimini ve lojistik kapasitesini desteklediğini öne sürdüğü sanayi, enerji ve lojistik altyapısına yönelik uzun menzilli saldırılarını artırıyor.

RUSYA DA UKRAYNA'YI FÜZELERLE VURDU

Aynı gece Rusya da Ukrayna'nın farklı bölgelerine yoğun saldırılar düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin açıklamasına göre, Krivyi Rih'e gerçekleştirilen füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Saldırının Ukrayna'nın en büyük çelik üreticilerinden ArcelorMittal Kryvyi Rih'in tesislerini de vurduğu ve üretimin bir bölümünün durdurulduğu bildirildi.

ZAPORİJYA VE SUMI'DA CAN KAYIPLARI

Rus saldırıları Ukrayna'nın başka bölgelerinde de can aldı.

Zaporijya'da bir evin vurulması sonucu bir kadın ve bir erkek hayatını kaybetti. Sumı kentindeki saldırıda ise bir kişinin öldüğü açıklandı.

Böylece doğrulanabilen ilk açıklamalara göre Rus saldırılarında Ukrayna'da en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya tarafındaki saldırılarda açıklanan en az 6 ölümle birlikte gecenin doğrulanabilen toplam can kaybı en az 11 oldu. Bazı ilk haberlerde toplam sayı 12 olarak aktarılmış olsa da AP ve diğer güncel kaynaklar şu aşamada 11 ölümü teyit ediyor.

KİEV'DEKİ TARİHİ KİTAP PAZARI VURULDU

Başkent Kiev de Rus saldırılarının hedefindeydi.

Kentteki bilinen kitap pazarlarından biri saldırı sonrasında alevlere teslim oldu. Kiev ve çevresindeki saldırılarda yaralananlar olduğu bildirildi.

Zelenskiy, Rusya'nın yalnızca son bir haftada Ukrayna'ya 1.550'den fazla İHA ve 62 füze gönderdiğini açıkladı.

SAVAŞ CEPHEDEN ŞEHİRLERİN DERİNLİKLERİNE TAŞINIYOR

16 Ağustos gecesi yaşananlar, savaşın ulaştığı yeni aşamayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Bin kilometreyi aşabilen uzun menzilli İHA'ların giderek daha yoğun kullanılmasıyla birlikte Moskova çevresinden Kiev'e, Rostov'dan Krivyi Rih'e kadar geniş bir coğrafya doğrudan saldırıların hedefi haline geliyor.

Diplomatik görüşmelerden kalıcı bir sonuç çıkmazken, iki ülkenin birbirlerinin askeri üretim, enerji ve lojistik altyapısını yıpratmaya yönelik uzun menzilli saldırıları savaşın ağırlık merkezlerinden biri haline gelmiş durumda.