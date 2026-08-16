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Dünya Kolombiya'nın eski lideri: Kolombiya halkı Golan Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğunu kabul etmiyor!
Dünya

Kolombiya'nın eski lideri: Kolombiya halkı Golan Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğunu kabul etmiyor!

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Kolombiya'nın eski lideri: Kolombiya halkı Golan Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğunu kabul etmiyor!

Görevi boyunca terör devleti İsrail'i eleştiren Kolombiya’nın eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, yeni yönetimin tam da depremin ülkeyi vurduğu gün, halkın enkaz altında yardım beklediği saatlerde acele ile İsrail’in Golan Tepelerindeki işgalini onaylaması ve bu bölgede İsrail egemenliğini tanıma kararı almasını eleştirdi. Petro kararı kınayarak "Kolombiya halkı Golan Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğunu kabul etmiyor" dedi.

Kolombiya'nın eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kolombiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın "işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan" kararına tepki gösterdi.

Kolombiya halkının büyük çoğunluğunun Golan Tepeleri'nin Suriye'ye ait olduğunu düşündüğünü belirten Petro, "Kolombiya halkı halen Golan Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğunu kabul etmiyor, insanlığın büyük çoğunluğu gibi Golan Tepeleri'nin her zaman Suriye'ye ait olduğu görüşündedir" ifadesini kullandı.

Petro, İsrail'in kendi lehine bir yönetim getirmek için Kolombiya'daki seçimlere müdahale ettiğini vurgulayarak, "İsrail, seçimlere müdahale etmek ve halkın iradesini algoritmalarla değiştirmek amacıyla kendi yazılımlarını kullanmış; İsrail ve ABD hükümetlerinin boyunduruğu altındaki, Kolombiyalıların çoğunluğunun oyunu almamış olan ABD vatandaşı Abelardo de la Espriella'yı başa getirmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

İSLAM DÜNYASINDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Katar'ın, Kolombiya'nın "işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan" kararını kınadığı bir açıklamayı alıntı yapan Petro, "Kolombiya'nın eski cumhurbaşkanı olarak tüm Arap dünyası ülkelerinden ve saygı duyduğumuz İslam inancına mensup insanlardan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Abelardo de la Espriella'nın cumhurbaşkanlığındaki Kolombiya hükümeti, 10 Ağustos'ta işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini" tanıdığını bildirmişti.

İSRAİL’İN SEÇİMLERE MÜDAHALE İDDİASI

Görevi boyunca İsrail'i eleştiren Petro, 21 Haziran'daki seçimleri, İsrail yanlısı Abelardo de la Espriella'ya karşı kaybetmişti.

Seçim sonuçlarını yargıya taşıyan Petro, İsrailli özel bir şirketin seçimlerdeki rolüne işaret ederek, "Bautista kardeşlere bu şaibeli algoritmaları ve diğer destekleri sağlayan şirket 'Black Cube' adındaki İsrailli bir özel istihbarat şirketidir. 'Balart' ise Abelardo'nun oldukça lekeli olan imajını temizlemek için kendisine milyonlarca dolar ödenen ve Trump'ı, Abelardo'yu desteklemeye ikna etmekle görevlendirilen lobicilik şirketidir." açıklamasında bulunmuştu.

Espriella, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen 48 yaşındaki bir avukat ve milyoner iş insanı olarak öne çıkıyor.

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