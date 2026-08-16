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Gündem Siyonist işgalcilerden alçak provokasyon! Fanatik Yahudiler polis korumasında Mescid-i Aksa'ya girdi
Gündem

Siyonist işgalcilerden alçak provokasyon! Fanatik Yahudiler polis korumasında Mescid-i Aksa'ya girdi

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Siyonist işgalcilerden alçak provokasyon! Fanatik Yahudiler polis korumasında Mescid-i Aksa'ya girdi

Doğu Kudüs'ü işgal altında tutan Siyonist İsrail rejimi, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik alçakça saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İşgalci polisin koruması altında harem-i şerife küstahça giren fanatik Yahudiler, hahamlar eşliğinde dini ritüeller gerçekleştirerek tarihi statükoyu alenen çiğnedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, hahamlarla birlikte işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, 174 İsrailli, Mescid-i Aksa'nın doğu bölümünde hahamların eşliğinde toplu şekilde dini ritüeller gerçekleştirdi.

"Vadi Hilva Bilgi Merkezi" adlı sivil toplum kuruluşunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden bazı İsraillilerin Yahudilerin dua kitabı olarak bilinen "sidur"ları yanlarında taşıdığı, bazılarının ise Mescid-i Aksa'da dini ritüeller gerçekleştirdiği belirtildi.

Dini kitapların Mescid-i Aksa'ya sokulmasının bazı fanatik Yahudiler tarafından "ilk deneyim" şeklinde nitelendirildiği ve tepkileri ölçmeye yönelik bir adım olduğu aktarılan açıklamada, bu adımın Mescid-i Aksa'da yeni bir fiili durum oluşturma girişimi olduğu vurgulandı.

Dini kitapların temmuz ayında sözde "Tapınağın Yıkılışı"nı anma etkinlikleri sırasında da Mescid-i Aksa'ya açık şekilde sokulduğu aktarılan açıklamada, bunun Yahudi grupların yaklaşan dini bayramlar için yaptığı hazırlıklarla eş zamanlı şekilde gerçekleştirildiğine dikkati çekildi.

Açıklamada ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya dini kitap ve ayinlerde kullanılan araçları sokarak toplu şekilde dua etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

 

- Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları statükoya aykırı

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetü's-Sahra​​​​​​​'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarının ise​​​​​​​ yalnızca ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içindeki Ultra-Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Müslüman ülkeler böyle pasif kalıp sadece laftan anlamayan hiçbir hukuki çizgisi olmayan İsrail kâfiri işte böyle kanunsuzlukları imza atmaya devam eder. Ey İslam Dünyası artık uyanın bu kadar gaflet yeter

ziyauddin sonmez

keferetül fecereler. sonunuz yakın
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